MSF alerta para agravamento da crise no Haiti e risco de deportações dos EUA

A organização humanitária Médicos sem Fronteiras (MSF) alertou esta sexta-feira para a “enorme e complexa crise” humanitária que se vive no Haiti, numa altura em que a Administração dos Estados Unidos procura retirar a proteção legal a mais de 350 mil haitianos residentes no país, o que poderá levar à sua deportação.

A situação poderá agravar-se com um caso que será em breve analisado pelo Supremo Tribunal norte-americano, cuja decisão terá impacto direto no estatuto legal destes cidadãos.

Segundo a MSF, “as condições humanitárias no Haiti deterioraram-se gravemente nos últimos anos, incluindo no acesso a cuidados médicos, colocando em risco qualquer pessoa forçada a regressar”.

A organização descreve um cenário de violência crescente e colapso de serviços essenciais. “O Haiti tornou-se um lugar muito mais perigoso para viver, trabalhar ou procurar cuidados médicos”, afirmou Tirana Hassan, citada no comunicado.

Sistema de saúde à beira do colapso

As equipas da MSF no terreno relatam um agravamento significativo da violência desde o início de 2024, sobretudo na capital, Port-au-Prince.

Mais de 60% das estruturas de saúde encontram-se encerradas ou a funcionar apenas parcialmente. “Algumas foram pilhadas, incendiadas e abandonadas, enquanto outras enfrentam escassez crítica de provisões, medicamentos e pessoal”, lê-se no comunicado.

A insegurança impede ainda o acesso a cuidados médicos, mesmo em situações urgentes. “Muitas pessoas têm demasiado medo de procurar cuidados de saúde, mesmo quando têm necessidades urgentes”, acrescenta a nota enviada à Renascença.