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O Kraken existiu? Fósseis revelam polvo gigante de 19 metros que dominava os mares

24 abr, 2026 - 16:48 • Diogo Camilo

Investigação descobriu uma espécie antiga de polvo gigante com tentáculos que podem chegar até aos 18 metros. Desgate nas mandíbulas sugere que hábitos de alimentação eram completamente diferentes dos polvos modernos.

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Há mais de 60 milhões de anos, num tempo em que dinossauros como o T-Rex dominavam a terra, quem dominava os mares eram os polvos. Mais concretamente, um tipo de polvo colossal entretanto extinto.

Uma investigação feita por cientistas da Universidade de Hokkaido, no Japão, vem provar que o mitológico Kraken, uma lenda nórdica de um monstro marinho capaz de destruir navios e que aterrorizava marinheiros, afinal pode ter um fundo de verdade.

A análise a dezenas de fósseis vem revelar que algumas espécies antigas, agora extintas, podiam atingir até 19 metros de comprimento. Para comparação, o maior invertebrado conhecido atualmente é a lula colossal, que pode chegar até aos 15 metros de comprimento e habita as águas profundas e frias do oceano Antártico. Já a maior espécie conhecida do polvo é o polvo-gigante-do-pacífico, que pode chegar aos 9 metros de envergadura.

O estudo, publicado na revista Science esta quinta-feira, revela que estes polvos terão dominado os ecossistemas marinhos no período Cretáceo, entre o período de há 143 milhões a 66 milhões de anos atrás.

Através da investigação às mandíbulas fósseis e associando as descobertas à anatomia de polvos modernos, cientistas estimam que o manto do polvo — a estrutura que protege os órgãos vitais — podia ter até 4,5 metros de comprimento, enquanto os tentáculos de uma das duas espécies descobertas — a N. haggarti — podia chegar até aos 18,6 metros.

"O nosso estudo mostra que não eram simplesmente uma versão maior dos polvos modernos. Eram predadores gigantes, no topo da cadeia alimentar marinha do Cretáceo, e apenas dominados por grandes predadores vertebrados", explica ao Guardian Yasuhiro Iba, paleontólogo da Universidade de Hokkaido e autor principal da investigação.

A chave está agora em perceber como é que estes polvos gigantes se alimentavam, já que os padrões de alimentação são diferentes de polvos modernos, com grande desgaste nas mandíbulas — o que implica o uso desta poderosa mandíbula inferior para esmagar estruturas duras, como conchas ou ossos. O polvo moderno, ao contrário deste ancestral, não engole as suas presas inteiras.

Até ao momento não foram encontrados fósseis com conteúdo que ofereça respostas sobre o que estes polvos comiam, embora a suspeita seja de que a dieta fosse à base de amonites, moluscos que se extinguiram no final do período Cretáceo.

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