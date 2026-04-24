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Polónia interceta dois caças russos sobre o mar Báltico

24 abr, 2026 - 22:39 • Lusa

O vice-ministro da Defesa da Polónia, Cezary Tomczyk, confirmou a informação e indicou, em comunicado, que “cada violação da segurança polaca e da segurança da região será confrontada com uma resposta imediata da NATO”.

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As autoridades da Polónia informaram esta sexta-feira que a Força Aérea polaca intercetou dois caças russos SU-30 que sobrevoavam o mar Báltico, numa altura em que aumenta a tensão entre os dois países, no contexto da invasão russa da Ucrânia.

O vice-ministro da Defesa da Polónia, Cezary Tomczyk, confirmou a informação e indicou, em comunicado, que “cada violação da segurança polaca e da segurança da região será confrontada com uma resposta imediata da NATO”.

Tanto a União Europeia (UE) como a NATO têm manifestado preocupação com as crescentes interferências russas no leste da Europa, que se têm traduzido no destacamento de drones e aeronaves militares e na violação do espaço aéreo de vários países.

A Polónia mantém-se igualmente em alerta devido aos riscos associados à sua proximidade geográfica com a Ucrânia, país com o qual faz fronteira e que se encontra envolvido numa guerra que já dura há mais de quatro anos.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

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