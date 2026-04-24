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Médio Oriente

Registados 29 ataques a navios no estreito de Ormuz desde o início da guerra

24 abr, 2026 - 23:34 • Lusa

Secretário-geral da Organização Marítima Internacional apelou para a libertação urgente dos cerca de 20 mil tripulantes de 1.600 embarcações retidas na região.

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A Organização Marítima Internacional (OMI) registou 29 ataques a navios no golfo Pérsico e estreito de Ormuz desde o início do conflito no Irão, anunciou esta sexta-feira o secretário-geral, Arsenio Dominguez.

Estes ataques causaram pelo menos 10 mortos, acrescentou, durante um ponto de situação informal a Estados-membros e representantes do setor.

O dirigente afirmou que vários navios foram apreendidos nos últimos dias, agravando uma crise no Médio Oriente que já dura há oito semanas.

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Dominguez apelou para a libertação urgente dos cerca de 20 mil tripulantes de 1.600 embarcações retidas na região, sublinhando que "não existe trânsito seguro em parte alguma do estreito de Ormuz" devido ao risco de novos ataques e existência de minas.

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Perante o perigo de escassez iminente de água, alimentos e combustível a bordo, agradeceu a assistência regional no fornecimento de mantimentos e pediu o apoio de países, organizações não-governamentais e entidades setoriais.

O responsável relatou o testemunho de um marinheiro retido há seis semanas, que descreveu o esgotamento físico e psicológico das tripulações, que se sentem "invisíveis e desvalorizadas".

O secretário-geral disse que a OMI está a preparar um plano de evacuação humanitária, estando a compilar uma lista prioritária de navios afetados a implementar quando garantida a segurança, ao mesmo tempo que se mantém em contacto com Irão e Omã para manter o Esquema de Separação de Tráfego (TSS) naquela passagem marítima.

Dominguez destacou o apoio de França, Reino Unido e outros países e prometeu uma nova atualização ao Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira.

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