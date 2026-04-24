Sánchez defende que UE deve taxar lucros extraordinários de empresas de energia

[Atualizado às 08h15]

O primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, defende que a União Europeia (UE) deve taxar os lucros extraordinários das empresas de energia para financiar uma resposta aos crescentes preços do setor.

"Há empresas que, neste momento, estão a beneficiar da subida do preço do petróleo e, por isso, temos de tomar medidas coordenadas para que volte a ser criado — tal como fizemos durante a crise energética na Rússia — um imposto sobre as grandes empresas do setor energético", defende.

Para o líder espanhol, é necessário "um imposto extraordinário que permita financiar boa parte das medidas que nos estão a levar neste momento a proteger os cidadãos, as empresas e as indústrias".

Em declarações aos jornalista, esta sexta-feira, à entrada para os trabalhos da cimeira informal da UE em Nicósia, capital de Chipre, Sánchez pede, igualmente, flexibilidade fiscal para incentivar investimentos na área das energias renováveis.

Os chefes de Estado e de Governo da União Europeia concluem no Chipre uma cimeira informal que abordou os conflitos na Ucrânia e no Médio Oriente, bem como as repercussões na segurança energética e na arquitetura de defesa europeia.

Para esta sexta-feira, está previsto o momento mais simbólico da cimeira: um encontro com os líderes do Líbano, Egito e Síria, com o príncipe herdeiro da Jordânia e com o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo.