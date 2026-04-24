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Trump manda o genro para o Paquistão para negociar com o Irão

24 abr, 2026 - 17:58 • Daniela Espírito Santo com Reuters

Witkoff e Kushner viajarão em breve para o Paquistão para negociações com o Irão, diz autoridade norte-americana. JD Vance fica de fora desta viagem.

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Steve Witkoff, enviado especial do Presidente norte-americano, Donald Trump, e o seu genro, Jared Kushner, vão viajar já na manhã de sábado para o Paquistão para negociarem com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, disse uma autoridade norte-americana à Reuters esta sexta-feira. A informação foi, no entretanto, confirmada pela secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, em entrevista à Fox News na sexta-feira.

O vice-presidente JD Vance não planeia comparecer neste momento, mas estará de prontidão para viajar para Islamabad caso as negociações avancem, segundo a CNN, que noticiou os planos de viagem em primeira mão.

Kushner, recorde-se, já esteve envolvido noutras negociações a pedido do sogro, tendo estado especialmente ligado a esforços diplomáticos em Gaza. De resto, Jared Kushner é conhecido por ter fortes ligações pessoais com o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tendo fortes interesses de negócio no Médio Oriente. Em paralelo, chegou a ser apelidado por Trump como "Enviado Especial para a Paz", tendo participado em Davos, em janeiro, e chegando mesmo a reunir com Vladimir Putin em Moscovo, no início do ano.

[Notícia atualizada às 18h18 de 24 de abril de 2026 para acrescentar mais contexto]

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