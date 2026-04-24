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- 24 abr, 2026
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UE avança com plano “Uma Europa, um Mercado” para impulsionar economia até 2027
24 abr, 2026 - 12:31 • Olímpia Mairos
Acordo define metas concretas para reforçar competitividade, crescimento económico e integração da União Europeia.
As principais instituições da União Europeia assinaram um roteiro conjunto intitulado “Uma Europa, um Mercado”, comprometendo-se a alcançar acordos concretos até ao final de 2027 para reforçar a competitividade e a integração económica do espaço europeu.
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O documento foi formalizado à margem de uma reunião informal de líderes em Chipre, com a assinatura do Presidente do país, enquanto presidência rotativa do Conselho da UE, bem como dos presidentes do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia, evidenciando “a determinação das três instituições em avançarem em conjunto numa via clara”, num contexto de “contínua volatilidade geopolítica e económica”.
Em comunicado, é referido que o roteiro é considerado “um passo decisivo no reforço urgente da competitividade da Europa”, estabelecendo medidas e metas concretas para garantir resultados dentro do prazo definido.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, citada em comunicado, destacou que “estas ações vão impulsionar o crescimento económico da Europa, assegurar a nossa transformação digital e reforçar a resiliência da nossa indústria”, acrescentando que “estas são prioridades absolutas desta Comissão e, com o presente roteiro, definimos o caminho para avançar”.
O documento assume-se como um compromisso político e operacional, incluindo metas para propostas legislativas e acordos entre colegisladores, bem como análises trimestrais para monitorizar progressos, a definição clara de responsabilidades institucionais e a realização de balanços periódicos para garantir transparência total.
Com este roteiro, as instituições europeias procuram acelerar a tomada de decisões e reforçar a eficácia da governação europeia, numa fase marcada por desafios económicos e estratégicos cada vez mais exigentes.
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