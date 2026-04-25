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Austrália encerra praias devido ao risco de ataques de tubarões

25 abr, 2026 - 14:27 • Lusa

Autoridades tomaram a decisão depois de ser sido descoberto o corpo de uma baleia.

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As autoridades australianas encerraram este sábado várias praias em quatro zonas de Sydney devido ao risco de ataques de tubarões, após a descoberta do cadáver de uma baleia na costa.

A emissora pública australiana ABC, citada pela agência Efe, deu indicações sobre o encerramento das praias em Garie, Wattamolla, Era e Burning Palms, enquanto equipas trabalham na remoção do corpo da baleia. O corpo daquele mamífero liberta óleos e fluidos que atuam como um íman para os tubarões.

Estas praias, frequentemente visitadas por turistas australianos e estrangeiros, vão permanecer encerradas ao público pelo menos até domingo, de acordo com as estimativas das autoridades citadas pela estação de rádio ABC.

Os encerramentos afetaram a atividade económica no Parque Nacional Real de Sydney, onde foram mobilizados drones de vigilância e motos de água para detetar qualquer aproximação de tubarões à costa.

"Os socorristas estão a informar que há uma quantidade significativa de tubarões visíveis em frente à praia e em torno da plataforma rochosa" onde a baleia foi encontrada, disse à ABC o diretor-geral da equipa de socorristas de Nova Gales do Sul, estado onde se situa Sydney, Stephen Pearce.

A Austrália é um dos países com a maior população de tubarões do mundo e também lidera, juntamente com os Estados Unidos, o número de ataques a seres humanos.

Em dezembro passado, dezenas de tubarões chegaram quase à costa da baía de Byron, atraídos por peixes usados como isco, gerando uma concentração invulgar que chamou a atenção dos turistas, também em Nova Gales do Sul.

De acordo com uma base de dados nacional de incidentes, entre 1791 e 2025 foram registados mais de 1.280 ataques de tubarões na Austrália, dos quais aproximadamente 260 foram mortais.

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