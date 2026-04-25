Austrália encerra praias devido ao risco de ataques de tubarões

As autoridades australianas encerraram este sábado várias praias em quatro zonas de Sydney devido ao risco de ataques de tubarões, após a descoberta do cadáver de uma baleia na costa.

A emissora pública australiana ABC, citada pela agência Efe, deu indicações sobre o encerramento das praias em Garie, Wattamolla, Era e Burning Palms, enquanto equipas trabalham na remoção do corpo da baleia. O corpo daquele mamífero liberta óleos e fluidos que atuam como um íman para os tubarões.

Estas praias, frequentemente visitadas por turistas australianos e estrangeiros, vão permanecer encerradas ao público pelo menos até domingo, de acordo com as estimativas das autoridades citadas pela estação de rádio ABC.

Os encerramentos afetaram a atividade económica no Parque Nacional Real de Sydney, onde foram mobilizados drones de vigilância e motos de água para detetar qualquer aproximação de tubarões à costa.

"Os socorristas estão a informar que há uma quantidade significativa de tubarões visíveis em frente à praia e em torno da plataforma rochosa" onde a baleia foi encontrada, disse à ABC o diretor-geral da equipa de socorristas de Nova Gales do Sul, estado onde se situa Sydney, Stephen Pearce.

A Austrália é um dos países com a maior população de tubarões do mundo e também lidera, juntamente com os Estados Unidos, o número de ataques a seres humanos.

Em dezembro passado, dezenas de tubarões chegaram quase à costa da baía de Byron, atraídos por peixes usados como isco, gerando uma concentração invulgar que chamou a atenção dos turistas, também em Nova Gales do Sul.

De acordo com uma base de dados nacional de incidentes, entre 1791 e 2025 foram registados mais de 1.280 ataques de tubarões na Austrália, dos quais aproximadamente 260 foram mortais.