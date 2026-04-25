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Grupos terroristas atacam capital do Mali

25 abr, 2026 - 13:02 • João Malheiro

Aeroporto de Bamaco e embaixada dos EUA entre os locais atingidos.

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Grupos terroristas realizaram este sábado ataques coordenados em Bamaco, capital do Mali.

Segundo a Reuters, bases militares, o aeroporto da capital e a embaixada dos Estados Unidos da América (EUA) são alguns dos locais atingidos.

Houve distúrbios semelhantes aproximadamente na mesma altura na cidade central de Sevare, na cidade de Kidal e na cidade de Gao, no norte do Mali. "Há tiros por todo o lado", disse uma testemunha em Sevare.

De acordo com o exército do Mali, a situação já se encontra sob controlo.

Os líderes militares do Mali tomaram o poder após golpes de Estado em 2020 e 2021, prometendo restaurar a segurança, mas os militantes continuam a realizar ataques frequentes ao exército e civis.

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