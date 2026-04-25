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Macron afasta escassez de combustíveis mas reconhece impacto nos preços

25 abr, 2026 - 15:42 • Lusa

O Presidente de França assegurou que o país está focado na "reabertura de Ormuz o mais rapidamente possível".

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O presidente francês, Emmanuel Macron, afastou este sábado, em Atenas, um cenário de escassez de combustíveis devido à guerra no Médio Oriente, mas reconheceu o impacto que está a ser sentido nos preços.

"Penso que posso dizer que, por enquanto, a situação está controlada", afirmou Macron, numa conferência de imprensa, em Atenas, onde também esteve presente o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis.

O presidente de França reconheceu, no entanto, que o conflito está a ter um impacto no preço dos combustíveis, mas insistiu que não se prevê uma escassez.

Emmanuel Macron assegurou que o país está focado na "reabertura de Ormuz o mais rapidamente possível".

Na sexta-feira, o presidente executivo da petrolífera francesa TotalEnergies, Patrick Pouyanné, afirmou que, caso o bloqueio do estreito de Ormuz se mantenha "por mais dois ou três meses", haverá uma escassez de energia, tal como já aconteceu em países asiáticos.

Macron pediu cautela face à defesa de posições catastróficas, sublinhando que estas podem levar a "comportamentos de pânico", como o açambarcamento.

O Governo francês implementou medidas setoriais para que os grupos mais afetados pela subida dos preços dos combustíveis possam receber uma compensação.

"Sabemos que levará algum tempo para estabilizar a situação [...]. As coisas não são simples, mas não estamos a considerar o pior cenário, que atualmente não é o mais provável", acrescentou.

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