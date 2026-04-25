Netanyahu ordena ataque contra Hezbollah após violação do cessar-fogo

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenou este sábado ao exército que ataque o Hezbollah no Líbano, após o que classificou como uma série de violações do cessar-fogo.

Netanyahu "ordenou ao exército israelita que realizasse ataques contundentes contra alvos do Hezbollah no Líbano", após o exército ter reportado violações do cessar-fogo, lê-se num comunicado divulgado pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel.

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As autoridades israelitas anunciaram o lançamento de vários 'rockets' e drones, atribuídos ao Hezbollah, contra o norte de Israel e as forças militares israelitas posicionadas no sul do Líbano.

O Hezbollah já confirmou os ataques, que visaram, sobretudo, tropas israelitas em território libanês.

O exército classificou estes ataques como uma "violação flagrante" do cessar-fogo em vigor.

Pelo menos quatro pessoas morreram hoje em dois ataques aéreos israelitas contra um camião e uma mota no sul do Líbano.

Na quinta-feira, o Líbano e Israel concordaram em prolongar o cessar-fogo por mais três semanas, após uma reunião mediada pelos Estados Unidos.

Segundo as autoridades de saúde libanesas, pelo menos 2.491 pessoas morreram e outras 7.719 ficaram feridas no país, em consequência dos ataques israelitas desde que o Hezbollah retomou os disparos contra Israel, em 2 de março.