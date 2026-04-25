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Médio Oriente

Trump cancela viagem dos enviados a Islamabad para encontro com iranianos

25 abr, 2026 - 17:03 • Olímpia Mairos , com Reuters

Irão rejeita exigências “maximalistas” dos EUA enquanto cessar-fogo mantém tensão no Médio Oriente e pressiona mercados energéticos globais.

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O Presidente dos Estados Unidos anunciou que os enviados especiais Steve Witkoff e Jared Kushner já não irão a Islamabad para reuniões com representantes iranianos, num momento em que o Paquistão tenta mediar o fim do conflito.

Não vão fazer um voo de 18 horas para irem até lá. Nós temos todas as cartas na manga. Podem ligar-nos quando quiserem, mas vocês não vão fazer mais voos de 18 horas para ficarem sentados a conversar sobre nada”, afirmou, em declarações à Fox News.

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Pouco antes, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, tinha deixado a capital paquistanesa sob escolta de aviões militares, após encontros com o primeiro-ministro Shehbaz Sharif e outros responsáveis. Os detalhes das reuniões não foram divulgados.

Araqchi reiterou que Teerão não aceitará exigências “maximalistas” por parte dos Estados Unidos. Numa mensagem publicada no Telegram, afirmou ter apresentado “as posições de princípio” do Irão sobre o cessar-fogo e o fim completo da guerra. Uma fonte diplomática iraniana confirmou à Reuters que o país mantém essa linha.

O conflito, entretanto sob cessar-fogo, começou a 28 de fevereiro com ataques aéreos dos Estados Unidos e de Israel contra o Irão. Desde então, Teerão respondeu com ataques dirigidos a Israel, bases norte-americanas e países do Golfo, contribuindo para a subida dos preços da energia e para o agravamento das perspetivas económicas globais.

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