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UE exige que Rússia “cesse imediatamente” ataques contra instalações nucleares

25 abr, 2026 - 17:38 • Lusa

Bruxelas sublinhou que os ataques sistemáticos à infraestrutura energética da Ucrânia ameaçam o fornecimento estável de eletricidade, necessário para a operação segura das instalações nucleares.

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A Comissão Europeia exigiu este sábado, 25 de abril, que a Rússia “cesse imediatamente” os ataques contra instalações nucleares na Ucrânia, quando se assinalam 40 anos do desastre nuclear de Chernobyl.

“Neste trágico aniversário, exigimos que a Rússia cesse imediatamente todos os ataques contra instalações nucleares na Ucrânia […]. A Rússia será responsabilizada por colocar em risco a segurança pública e deverá compensar os danos causados e devolver o controlo total da central nuclear de Zaporizhzhia à Ucrânia”, defendeu, em comunicado.

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Bruxelas sublinhou que os ataques sistemáticos de Moscovo à infraestrutura energética da Ucrânia ameaçam o fornecimento estável de eletricidade, necessário para a operação segura das instalações nucleares.

O executivo comunitário denunciou também os “ataques implacáveis de Moscovo” contra a estrutura construída para abrigar os destroços do reator que explodiu em 1986, em Chernobyl.

Para a Comissão Europeia, estes ataques minam décadas de esforços internacionais e investimentos de 2.100 milhões de euros para mitigar o impacto do desastre.

Na sexta-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, defendeu, no Chipre, que a Europa tem de reduzir a sua “excessiva dependência” dos combustíveis fósseis e promover fontes de energia limpa.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022.

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