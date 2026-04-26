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Ataque no jantar dos correspondentes

Atirador tinha como alvo funcionários da Administração Trump, afirma procurador-geral interino dos EUA

26 abr, 2026 - 16:33 • José Pedro Frazão , Miguel Marques Ribeiro

Incidente obrigou a retirar Donald Trump, a sua mulher e o vice-presidente JD Vance do jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca, que deveria ter ocorrido este sábado.

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O procurador-geral interino dos EUA acredita que o autor da alegada tentativa de ataque no jantar dos correspondentes da Casa Branca, onde Donald Trump marcou presença, tinha como alvo funcionários da administração Trump.

Inicialmente, em entrevista à NBC, Todd Blanche afirmou que, entre os alvos, o atirador provavelmente incluiria o presidente, mas à CNN já não foi tão longe.

“Ao que tudo indica, o suspeito tinha como alvo membros da administração. Não quero entrar em detalhes, pois ainda não temos informações específicas sobre quais os membros do governo que seriam visados, exceto o facto de entendermos que esse era o seu objetivo e alvo.”

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Para já, segundo o mesmo responsável, sabe-se que o suspeito viajou de comboio “de Los Angeles para Chicago e depois de Chicago para Washington.”

Cole Tomas Allen “ficou hospedado no hotel desde há alguns dias, desde dia 24, e depois, obviamente, tentou invadir o perímetro na noite passada, sendo rapidamente contido.”

"Enorme sucesso de segurança"

Numa entrevista concedida este domingo à Fox News, o presidente norte-amerciano garantiu que o suspeito não esteve sequer perto de entrar no salão de baile onde decorria o evento.

Uma versão corroborada pelo procurador. “Foi um enorme sucesso em termos de segurança. Se pensarmos no que aconteceu, pelo que sabemos até agora, este suspeito mal conseguiu ultrapassar o perímetro de segurança. E quando se tem esse perímetro de numa situação como a de ontem à noite, com mais de 2 mil pessoas numa sala, incluindo os líderes deste país e muitas outras autoridades, temos um perímetro onde as forças de segurança estão dispostas a arriscar as suas vidas para impedir a entrada de pessoas que não deveriam estar lá.”

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No entanto, apesar de subjugado pelas forças de segurança, Allen conseguiu disparar alguns tiros, o que obrigou a retirar Donald Trump, a sua mulher e o vice-presidente JD Vance do jantar da Associação dos Correspondentes da Casa Branca, que deveria ter ocorrido este sábado.

Múltiplas acusações

O atacante será presente a uma juiza na manhã desta segunda-feira. As acusações apontam para agressão a agente federal, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio contra agente federal.

“Ele será acusado amanhã de manhã por dois crimes: agressão a um agente federal e porte de arma de fogo durante um crime violento, o que configura agressão”, afirmou o procurado interino.

Para já, as imagens de vigilância e os relatos de testemunhas presentes são as principais fontes de informação para as autoridades, que continuam a trabalhar na recolha de evidências.

“Resta saber se haverá mais acusações quando ele for formalmente acusado nos próximos dias e semanas, dependendo das provas que recolhermos ontem à noite e que continuaremos a juntar nos próximos dias e semanas”, assegura o responsável.

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