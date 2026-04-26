Atirador tinha como alvo funcionários da Administração Trump, afirma procurador-geral interino dos EUA

O procurador-geral interino dos EUA acredita que o autor da alegada tentativa de ataque no jantar dos correspondentes da Casa Branca, onde Donald Trump marcou presença, tinha como alvo funcionários da administração Trump. Inicialmente, em entrevista à NBC, Todd Blanche afirmou que, entre os alvos, o atirador provavelmente incluiria o presidente, mas à CNN já não foi tão longe. “Ao que tudo indica, o suspeito tinha como alvo membros da administração. Não quero entrar em detalhes, pois ainda não temos informações específicas sobre quais os membros do governo que seriam visados, exceto o facto de entendermos que esse era o seu objetivo e alvo.”

Para já, segundo o mesmo responsável, sabe-se que o suspeito viajou de comboio “de Los Angeles para Chicago e depois de Chicago para Washington.” Cole Tomas Allen “ficou hospedado no hotel desde há alguns dias, desde dia 24, e depois, obviamente, tentou invadir o perímetro na noite passada, sendo rapidamente contido.” "Enorme sucesso de segurança" Numa entrevista concedida este domingo à Fox News, o presidente norte-amerciano garantiu que o suspeito não esteve sequer perto de entrar no salão de baile onde decorria o evento. Uma versão corroborada pelo procurador. “Foi um enorme sucesso em termos de segurança. Se pensarmos no que aconteceu, pelo que sabemos até agora, este suspeito mal conseguiu ultrapassar o perímetro de segurança. E quando se tem esse perímetro de numa situação como a de ontem à noite, com mais de 2 mil pessoas numa sala, incluindo os líderes deste país e muitas outras autoridades, temos um perímetro onde as forças de segurança estão dispostas a arriscar as suas vidas para impedir a entrada de pessoas que não deveriam estar lá.”