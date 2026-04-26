Irlanda do Norte. Carro armadilhado explode em frente a esquadra da polícia

Um carro armadilhado explodiu em frente a uma esquadra de polícia no sul de Belfast, na Irlanda do Norte, ao final da noite de sábado, depois de um veículo de entregas ter sido sequestrado e o motorista ter sido obrigado a levá-lo para o local, informou a polícia da Irlanda do Norte este domingo.

O ataque é o mais recente de uma série de tentativas esporádicas de grupos militantes que continuam a ter a polícia como alvo, décadas depois de um acordo de paz ter praticamente posto fim à violência sectária na região.

O carro foi sequestrado na zona de Twinbrook, no oeste de Belfast, pouco depois das 22h50 (21h50 GMT) de sábado, e um dispositivo com um cilindro de gás foi colocado na bagageira, informou a polícia. O homem foi obrigado a conduzir o veículo até à esquadra de Dunmurry, disse o vice-chefe da polícia, Bobby Singleton, numa conferência de imprensa.

O veículo foi abandonado em frente à esquadra, o que levou a polícia a acionar o alarme e a evacuar as casas próximas, disse Singleton.

A polícia iniciou uma investigação de tentativa de homicídio, liderada pela sua Unidade de Investigação de Terrorismo.

Ataque “sem sentido e imprudente”

"Vários residentes, incluindo dois bebés, estavam a ser levados para um local seguro pela polícia quando o dispositivo explodiu, incendiando o veículo e lançando destroços em todas as direções", afirmou o vice-chefe da polícia.

Ninguém ficou ferido na explosão, que a polícia descreveu como "nada menos que milagrosa", dadas as circunstâncias. Singleton descreveu o ataque como "sem sentido e imprudente" e disse que o motorista da entrega ficou extremamente traumatizado.

O ministro britânico para a região, Hilary Benn, condenou o ataque, considerando-o "vergonhoso e cobarde".

A polícia informou que uma operação de evacuação ainda estava em curso na área durante a tarde deste domingo e que alguns moradores ainda não conseguiam regressar às suas casas.

Embora o acordo de paz de 1998 tenha praticamente posto fim a três décadas de violência sectária na Irlanda do Norte, os polícias são ainda ocasionalmente alvo de pequenos grupos dissidentes, na sua maioria militantes nacionalistas, que se opõem ao domínio britânico na região.

Singleton afirmou que a ameaça terrorista na Irlanda do Norte continua a ser "substancial", acrescentando que a explosão sublinhou a "intenção e capacidade assassina" dos grupos militantes que continuam a visar a polícia.