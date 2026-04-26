Israel ordena evacuação de sete cidades no sul do Líbano após morte de soldado

Israel emitiu novas ordens de evacuação este domingo para habitantes de sete cidades no sul do Líbano, situadas além da chamada “zona tampão”, após a morte de um soldado israelita. A decisão surge num contexto de cessar-fogo frágil que não conseguiu travar totalmente os confrontos com o Hezbollah.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num comunicado divulgado na rede social X, um porta-voz do exército israelita acusou o Hezbollah de “violar o cessar-fogo” e apelou à população para abandonar imediatamente as áreas visadas, deslocando-se para norte e oeste. As localidades afetadas ficam a norte do rio Litani, fora da área previamente ocupada por forças israelitas.

As Forças de Defesa de Israel indicaram ter realizado ataques contra combatentes do Hezbollah, lançadores de foguetes e um depósito de armas, mantendo operações militares ativas na região.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou a decisão com razões de segurança: “Do nosso ponto de vista, o que nos obriga é a segurança de Israel, a segurança dos nossos soldados, a segurança das nossas comunidades.” Acrescentou ainda que Israel está a agir “de acordo com as regras acordadas com os Estados Unidos e, aliás, com o Líbano.”

Por seu lado, o Hezbollah declarou que não cessará os ataques enquanto Israel continuar aquilo que considera serem “violações do cessar-fogo”. O grupo, apoiado pelo Irão, afirmou também que não aguardará por uma diplomacia que se mostrou “ineficaz”.

Ainda este domingo, o Hezbollah disse ter atacado tropas israelitas dentro do Líbano, bem como equipas de resgate enviadas para evacuar feridos. O exército israelita confirmou a morte de um soldado e seis feridos.

Israel afirmou também ter intercetado três drones antes de entrarem no seu território, após o acionamento de sirenes no norte do país.

O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, em vigor desde 16 de abril e prolongado até meados de maio, trouxe uma redução significativa das hostilidades, mas não pôs fim aos confrontos, com ambas as partes a trocarem acusações.

Desde o início da escalada, a 2 de março, mais de 2.500 pessoas morreram em ataques israelitas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, incluindo 277 mulheres, 177 crianças e 100 socorristas.

Do lado israelita, ataques do Hezbollah causaram a morte de dois civis, enquanto 16 soldados israelitas morreram no Líbano desde o início do conflito.