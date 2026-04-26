- Noticiário das 17h
- 26 abr, 2026
-
Israel ordena evacuação de sete cidades no sul do Líbano após morte de soldado
26 abr, 2026 - 18:13 • Olímpia Mairos , com Reuters
Alerta surge após acusações de violação do cessar-fogo pelo Hezbollah e intensificação dos confrontos na região.
Israel emitiu novas ordens de evacuação este domingo para habitantes de sete cidades no sul do Líbano, situadas além da chamada “zona tampão”, após a morte de um soldado israelita. A decisão surge num contexto de cessar-fogo frágil que não conseguiu travar totalmente os confrontos com o Hezbollah.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Num comunicado divulgado na rede social X, um porta-voz do exército israelita acusou o Hezbollah de “violar o cessar-fogo” e apelou à população para abandonar imediatamente as áreas visadas, deslocando-se para norte e oeste. As localidades afetadas ficam a norte do rio Litani, fora da área previamente ocupada por forças israelitas.
As Forças de Defesa de Israel indicaram ter realizado ataques contra combatentes do Hezbollah, lançadores de foguetes e um depósito de armas, mantendo operações militares ativas na região.
O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, justificou a decisão com razões de segurança: “Do nosso ponto de vista, o que nos obriga é a segurança de Israel, a segurança dos nossos soldados, a segurança das nossas comunidades.” Acrescentou ainda que Israel está a agir “de acordo com as regras acordadas com os Estados Unidos e, aliás, com o Líbano.”
Por seu lado, o Hezbollah declarou que não cessará os ataques enquanto Israel continuar aquilo que considera serem “violações do cessar-fogo”. O grupo, apoiado pelo Irão, afirmou também que não aguardará por uma diplomacia que se mostrou “ineficaz”.
Ainda este domingo, o Hezbollah disse ter atacado tropas israelitas dentro do Líbano, bem como equipas de resgate enviadas para evacuar feridos. O exército israelita confirmou a morte de um soldado e seis feridos.
Israel afirmou também ter intercetado três drones antes de entrarem no seu território, após o acionamento de sirenes no norte do país.
O cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, em vigor desde 16 de abril e prolongado até meados de maio, trouxe uma redução significativa das hostilidades, mas não pôs fim aos confrontos, com ambas as partes a trocarem acusações.
Desde o início da escalada, a 2 de março, mais de 2.500 pessoas morreram em ataques israelitas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano, incluindo 277 mulheres, 177 crianças e 100 socorristas.
Do lado israelita, ataques do Hezbollah causaram a morte de dois civis, enquanto 16 soldados israelitas morreram no Líbano desde o início do conflito.
- Noticiário das 17h
- 26 abr, 2026
-