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Luís Montenegro condena tentativa de ataque a Trump

26 abr, 2026 - 11:12 • Lusa

"A democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política", escreveu Luís Montenegro na rede social X.

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O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou este domingo a tentativa de ataque ao Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e afirmou que a democracia não pode tolerar violência.

"Condeno veementemente a tentativa de ataque esta noite contra o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política", escreveu Luís Montenegro na rede social X.

No sábado à noite, em Washington, Donald Trump e a sua mulher, Melania Trump, e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, JD Vance, foram retirados do salão do hotel onde se realizava o jantar anual da associação de correspondentes da Casa Branca após terem sido ouvidos disparos.

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O suspeito foi detido e deverá comparecer na segunda-feira perante um juiz.

"Lobo solitário", diz Trump

Cerca de duas horas depois, Trump referiu que o homem estava na posse de várias armas quando foi detido pelos serviços de segurança e descreveu-o como "uma pessoa com problemas graves" e "um lobo solitário".

Trump considerou que o incidente não está relacionado com a guerra que os Estados Unidos da América e Israel têm em curso contra o Irão desde 28 de fevereiro.

"Isto não me vai fazer desistir de ganhar a guerra no Irão", declarou o Presidente norte-americano, em conferência de imprensa, na Casa Branca.

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