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Luís Montenegro condena tentativa de ataque a Trump
26 abr, 2026 - 11:12 • Lusa
"A democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política", escreveu Luís Montenegro na rede social X.
O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, condenou este domingo a tentativa de ataque ao Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e afirmou que a democracia não pode tolerar violência.
"Condeno veementemente a tentativa de ataque esta noite contra o Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A democracia e quem a defende não podem tolerar ou transigir com violência política", escreveu Luís Montenegro na rede social X.
No sábado à noite, em Washington, Donald Trump e a sua mulher, Melania Trump, e o vice-presidente dos Estados Unidos da América, JD Vance, foram retirados do salão do hotel onde se realizava o jantar anual da associação de correspondentes da Casa Branca após terem sido ouvidos disparos.
Estados Unidos
Tiros disparados durante jantar com Trump, atirador detido
Novo ataque junto do Presidente dos Estados Unidos(...)
O suspeito foi detido e deverá comparecer na segunda-feira perante um juiz.
"Lobo solitário", diz Trump
Cerca de duas horas depois, Trump referiu que o homem estava na posse de várias armas quando foi detido pelos serviços de segurança e descreveu-o como "uma pessoa com problemas graves" e "um lobo solitário".
Trump considerou que o incidente não está relacionado com a guerra que os Estados Unidos da América e Israel têm em curso contra o Irão desde 28 de fevereiro.
"Isto não me vai fazer desistir de ganhar a guerra no Irão", declarou o Presidente norte-americano, em conferência de imprensa, na Casa Branca.
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