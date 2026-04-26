Rei Carlos III mantém visita aos EUA após tiroteio em Washington

A visita de Estado do Rei Carlos III aos Estados Unidos vai avançar conforme previsto, apesar do tiroteio ocorrido em Washington durante um jantar com a presença do Presidente Donald Trump. A confirmação foi feita pelo Palácio de Buckingham após contactos com autoridades norte-americanas.

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O monarca britânico e a Rainha Camilla deverão chegar na segunda-feira para uma visita oficial de quatro dias, que esteve sob avaliação após o incidente. Um homem disparou nas imediações de um evento ligado à imprensa, levando agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos a retirar Trump do local por precaução.

Segundo o procurador-geral interino, Todd Blanche, “há fortes indícios de que o ataque visava figuras governamentais, incluindo o Presidente”. Ainda assim, garantiu estar “confiante de que todas as condições de segurança estarão asseguradas” para a visita.

Apesar da gravidade do episódio, Londres e Washington decidiram manter a agenda. “Após discussões entre os dois lados do Atlântico, a visita decorrerá como planeado”, afirmou um porta-voz do Palácio de Buckingham. Acrescentou ainda: “O rei e a rainha aguardam com expectativa o início da visita.”

A visita pode sofrer “ajustes operacionais pontuais” por razões de segurança, mas sem alterações significativas ao programa.

O Rei Carlos III foi mantido informado e manifestou alívio por não haver vítimas, incluindo Melania Trump. O casal real terá também contactado o Presidente norte-americano para expressar solidariedade.

O ministro britânico Darren Jones sublinhou que “os serviços de segurança continuam em estreita cooperação”, garantindo vigilância reforçada nos próximos dias.

A visita inclui um encontro privado entre o Rei Carlos III e Donald Trump, bem como um discurso no Congresso. O objetivo será reforçar as relações bilaterais numa fase de tensões políticas, nomeadamente em torno do Irão.