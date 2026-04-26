Sabia que o hotel do ataque a Donald Trump é o mesmo onde Ronald Reagan foi alvo de um atentado em 1981?

O hotel onde ocorreu o ataque envolvendo Donald Trump é o mesmo onde o ex-presidente Ronald Reagan sofreu um atentado, em 1981.

Na altura, Reagan foi atingido a tiro ao sair de um evento no Washington Hilton, depois de discursar para milhares de pessoas. Foi ferido abaixo da axila esquerda e teve de permanecer hospitalizado durante cerca de 12 dias, antes de retomar as suas funções.

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Mais de quatro décadas depois, o mesmo local voltou a ser palco de violência. No passado sábado (25), Trump participava num evento quando um homem abriu fogo no interior do hotel. O suspeito, Cole Tomas Allen (31 anos), estaria alojado no local, mas as motivações do ataque continuam por esclarecer.

No atentado contra Reagan, o autor foi John Hinckley Jr., que disparou vários tiros contra o presidente e a sua comitiva. Além de Reagan, três pessoas ficaram feridas, incluindo o secretário de imprensa James Brady, que sofreu sequelas permanentes.

Hinckley foi considerado inimputável por insanidade em 1982, tendo passado várias décadas internado numa instituição psiquiátrica. Acabaria por ser totalmente libertado em 2022, após decisão judicial que concluiu que o seu risco de voltar a cometer atos violentos era muito reduzido.

Suspeito pretendia atingir membros da Administração de Donald Trump



O Presidente Donald Trump e membros da sua administração seriam os principais alvos de um homem armado que abriu fogo durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, em Washington. A informação foi avançada este domingo pelo procurador-geral interino dos EUA, Todd Blanche.

O suspeito utilizou uma espingarda para disparar contra um agente do Serviço Secreto, que se encontrava num posto de controlo no Washington Hilton. O agente acabou por ser protegido pelo colete à prova de bala, enquanto o atirador foi rapidamente neutralizado e detido. Trump e a primeira-dama, Melania Trump, foram retirados do local por motivos de segurança.