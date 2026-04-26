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Médio Oriente
“Temos linhas seguras. Podem ligar para negociar”, diz Donald Trump sobre o Irão
26 abr, 2026 - 19:58 • Olímpia Mairos , com Reuters
Presidente norte-americano afirma que Teerão sabe as condições para um acordo, enquanto Abbas Araqchi prossegue contactos diplomáticos no Paquistão e em Omã.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este domingo que o Irão pode entrar em contacto direto caso queira negociar o fim da guerra iniciada por Washington e Israel.
Numa entrevista ao programa The Sunday Briefing, da Fox News, declarou: “Se quiserem conversar, podem vir até nós ou podem ligar-nos. Há um telefone. Temos linhas boas e seguras”, acrescentando ainda que as condições são claras: “Eles sabem o que precisa de estar no acordo. É muito simples: não podem ter uma arma nuclear, caso contrário não há motivo para reunir.”
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As declarações surgem num momento em que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, continua a deslocar-se entre países mediadores, apesar do cancelamento de uma visita a Islamabad dos enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, decisão que reduziu as expectativas de progresso diplomático.
Como principal ponto de discórdia mantém-se o programa nuclear iraniano, com Teerão a exigir o reconhecimento do direito ao enriquecimento de urânio para fins civis, enquanto os Estados Unidos, aliados ocidentais e Israel suspeitam de intenções militares.
Embora um cessar-fogo tenha reduzido os combates iniciados a 28 de fevereiro, ainda não existe qualquer acordo para pôr fim à guerra, que já provocou milhares de mortos e impactos significativos na economia global, incluindo a subida dos preços do petróleo e o agravamento da inflação. A situação agravou-se com o quase encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial, e com a imposição de um bloqueio naval aos portos iranianos por parte de Washington.
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No plano diplomático, Araqchi reuniu-se em Omã com o sultão Haitham bin Tariq al-Said, defendendo um novo quadro regional de segurança sem interferência externa. Segundo a agência Tasnim, citada pela Reuters, estão em discussão medidas como um novo regime legal para o Estreito de Ormuz, compensações e o levantamento do bloqueio naval.
Trump justificou o cancelamento da missão diplomática afirmando que o Irão “ofereceu muito, mas não o suficiente”.
Uma ronda anterior de negociações em Islamabad, liderada pelo vice-presidente JD Vance e pelo presidente do parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf, terminou sem acordo. Por sua vez, o Presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, rejeitou negociações sob pressão, afirmando que o país não aceitará “negociações impostas” enquanto persistirem ameaças e bloqueios, exigindo a remoção prévia dessas medidas.
Entretanto, Trump afirmou existir “uma enorme disputa interna e confusão” na liderança iraniana, algo negado por Teerão, que garante unidade política. No terreno, o conflito continua a agravar a instabilidade no Médio Oriente, com ataques iranianos a países do Golfo e o reacender das hostilidades entre Israel e o Hezbollah no Líbano, onde foram emitidas novas ordens de evacuação. O cenário permanece incerto e sem sinais de resolução a curto prazo.
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