“Temos linhas seguras. Podem ligar para negociar”, diz Donald Trump sobre o Irão

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou este domingo que o Irão pode entrar em contacto direto caso queira negociar o fim da guerra iniciada por Washington e Israel.

Numa entrevista ao programa The Sunday Briefing, da Fox News, declarou: “Se quiserem conversar, podem vir até nós ou podem ligar-nos. Há um telefone. Temos linhas boas e seguras”, acrescentando ainda que as condições são claras: “Eles sabem o que precisa de estar no acordo. É muito simples: não podem ter uma arma nuclear, caso contrário não há motivo para reunir.”

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As declarações surgem num momento em que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araqchi, continua a deslocar-se entre países mediadores, apesar do cancelamento de uma visita a Islamabad dos enviados norte-americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, decisão que reduziu as expectativas de progresso diplomático.

Como principal ponto de discórdia mantém-se o programa nuclear iraniano, com Teerão a exigir o reconhecimento do direito ao enriquecimento de urânio para fins civis, enquanto os Estados Unidos, aliados ocidentais e Israel suspeitam de intenções militares.

Embora um cessar-fogo tenha reduzido os combates iniciados a 28 de fevereiro, ainda não existe qualquer acordo para pôr fim à guerra, que já provocou milhares de mortos e impactos significativos na economia global, incluindo a subida dos preços do petróleo e o agravamento da inflação. A situação agravou-se com o quase encerramento do Estreito de Ormuz, por onde passa cerca de um quinto do petróleo mundial, e com a imposição de um bloqueio naval aos portos iranianos por parte de Washington.