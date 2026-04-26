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Estados Unidos
Tiros disparados durante jantar com Trump, atirador detido
26 abr, 2026 - 02:05 • Carlos Calaveiras
Novo ataque junto do Presidente dos Estados Unidos. Um agente dos serviços secretos ficou ferido-
Quatro a seis tiros foram disparados durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca num hotel em Washington, junto do Presidente do Estados Unidos. Donald Trump está a salvo depois de ter sido retirado da sala pelos serviços secretos norte-americanos.
O atirador terá sido neutralizado no lobby do hotel. Ninguém da família Trump ou elementos da administração, incluindo JD Vance, terão ficado feridos.
A sala foi evacuada, depois do susto que levou muitos convidados a tentarem proteger-se debaixo das mesas, e o espaço está agora em lockdown.
Entretanto, foi atualizada a situação: não há feridos, disse uma porta-voz do jantar de correspondentes, que acrescentou que o líder norte-americano fará uma conferência de imprensa em breve já da Casa Branca e que este habitual jantar anual vai ser reagendado.
Entretanto, Donald Trump já reagiu na rede social Truth Social. Elogia a resposta dos serviços secretos e garante que o atirador foi detido.
[atualizado às 02h44]
“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.— The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026
President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8
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