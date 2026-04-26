Tiros durante jantar dos correspondentes. Trump a salvo

Quatro a seis tiros foram disparados durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca num hotel em Washington, junto do Presidente do Estados Unidos. Donald Trump está a salvo depois de ter sido retirado da sala pelos serviços secretos.

O atirador terá sido neutralizado no lobby do hotel. Ninguém da família Trump ou elementos da administração, incluindo JD Vance, terão ficado feridos.

A sala foi evacuada, depois do susto que levou muitos convidados a tentarem proteger-se debaixo das mesas, e o espaço está agora em lockdown.

Entretanto, foi atualizada a situação: não há feridos, o líder norte-americano fará uma conferência de imprensa em breve já da Casa Branca e este habitual jantar anual vai ser reagendado.

Entretanto, Donald Trump já reagiu na rede social Truth Social. Elogia a resposta dos serviços secretos e garante que o atirador foi detido.