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Estados Unidos
Trump confirma que agente ficou ferido após ataque em jantar
26 abr, 2026 - 03:44 • Carlos Calaveiras
Atirador está detido. Autoridades abriram investigação ao incidente.
O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma que um agente dos serviços secretos ficou ferido depois de vários tiros terem sido disparados durante jantar onde estava o líder norte-americano.
O atirador - um homem de 31 anos, da California - está detido, confirmou Donald Trump em conferência de imprensa da Casa Branca. Não são, no entanto, conhecidas as causas do ataque, mas foi adiantado que o suspeito tinha várias armas em seu poder.
"Chegou a cerca de 45 metros, estava ainda longe do salão [do jantar].
Trump aproveitou para agradecer o trabalho dos serviços de segurança.
De recordar que quatro a seis tiros foram disparados durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca num hotel em Washington.
O atirador foi neutralizado no lobby do hotel, à porta da sala onde decorria o jantar.
Para além do elemento das forças de segurança, nenhum participante do jantar ficou ferido.
As autoridades prometeram, entretanto, uma investigação ao incidente. As armas estão a ser analisadas e testemunhas estão a ser interrogadas. Não é claro como o homem chegou ao hall do hotel.
[atualizado às 04h04]
“Shots fired,” screamed the Secret Service agents.— The Washington Times (@WashTimes) April 26, 2026
President Trump and Cabinet members were escorted out of the main ballroom by the Secret Service and the U.S. Marshals. pic.twitter.com/s1ikd8tun8
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