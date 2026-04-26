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Trump confirma que agente ficou ferido após ataque em jantar

26 abr, 2026 - 03:44 • Carlos Calaveiras

Atirador está detido. Autoridades abriram investigação ao incidente.

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O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirma que um agente dos serviços secretos ficou ferido depois de vários tiros terem sido disparados durante jantar onde estava o líder norte-americano.

O atirador - um homem de 31 anos, da California - está detido, confirmou Donald Trump em conferência de imprensa da Casa Branca. Não são, no entanto, conhecidas as causas do ataque, mas foi adiantado que o suspeito tinha várias armas em seu poder.

"Chegou a cerca de 45 metros, estava ainda longe do salão [do jantar].

Trump aproveitou para agradecer o trabalho dos serviços de segurança.

De recordar que quatro a seis tiros foram disparados durante o jantar dos correspondentes da Casa Branca num hotel em Washington.

O atirador foi neutralizado no lobby do hotel, à porta da sala onde decorria o jantar.

Para além do elemento das forças de segurança, nenhum participante do jantar ficou ferido.

As autoridades prometeram, entretanto, uma investigação ao incidente. As armas estão a ser analisadas e testemunhas estão a ser interrogadas. Não é claro como o homem chegou ao hall do hotel.

[atualizado às 04h04]

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