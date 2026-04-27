Irão. 3,2 milhões de deslocados no Irão dois meses depois do início do conflito

Há cerca de 3.2 milhões de pessoas deslocadas no Irão desde o início do conflito com os Estados Unidos da América (EUA) e Israel.

Os dados são da Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR) que aponta que soma-se a estas pessoas 1,65 milhões de refugiados vindos de outros locais do Médio Oriente. A maioria é proveniente do Afeganistão.

Em comunicado, a diretora da ACNUR em Portugal, Soraya Ventura, fala num "cenário bastante dramático" com milhões de pessoas a enfrentarem "preocupações extremas com a sua segurança, perda de emprego, sofrimento psicológico e necessidades urgentes de alojamento".

Já no Líbano, mais de um milhão de pessoas encontram-se, atualmente, deslocadas. Trata-se de um quinto da população do país.

O Afeganistão e a Síria são outros dois países desta região fortemente afetados por este escalar da violência no Médio Oriente, com o retornar de centenas de milhares de pessoas que se encontravam deslocadas nestes países em conflito.

Desde o início da guerra, cerca de 269 mil sírios e 226 mil afegãos regressaram aos seus países de origem, sendo que entre eles alguns já planeavam regressar, enquanto outros viram-se obrigados a fazê-lo devido às atuais condições.

A Síria tem estado ainda a receber cerca de 50 mil pessoas refugiadas provenientes do Líbano.

