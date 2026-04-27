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Melania tem "brilho de viúva": Trump quer Jimmy Kimmel despedido por piadas feitas antes do ataque

27 abr, 2026 - 22:35 • Catarina Magalhães

"A minha família não é comédia", respondeu Melania ao comediante. "Pessoas como Kimmel não deveriam ter a oportunidade de entrar nas nossas casas todas as noites para espalhar ódio".

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Na véspera do jantar do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, com os correspondentes da Casa Branca, o humorista Jimmy Kimmel comparou a primeira-dama, Melania Trump, a uma "futura viúva" durante o seu programa na estação televisiva norte-americana ABC.

Em reação, Melania classificou as piadas como uma "retórica odiosa e violenta que pretende dividir o nosso país".

Já o líder norte-americano pediu, horas depois, que o comediante fosse despedido, acreditando que se tratou de um "incitamento à violência". "Isto ultrapassa todos os limites", escreveu na sua rede social Truth Social.

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"Melania, a nossa primeira-dama está cá. Olhem para a Melania, tão bonita. Senhora Trump, tem o brilho de uma futura viúva", disse Kimmel enquanto simulava uma interação com a primeira-dama numa plateia fictícia.

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"A minha família não é comédia", respondeu Melania ao comediante, acrescentando que "pessoas como Kimmel não deveriam ter a oportunidade de entrar nas nossas casas todas as noites para espalhar ódio".

Kimmel foi retirado do ar durante várias noites em setembro do ano passado, após críticas de conservadores, incluindo Trump, pelas suas declarações na sequência do assassínio de Charlie Kirk – e, pela vontade do Presidente dos EUA, seria algo definitivo.

Trump disse que este segmento do apresentador "ultrapassou todos os limites": "Jimmy Kimmel deve ser imediatamente despedido pela Disney e pela ABC."

No sábado, um homem de 31 anos planeou alegadamente atacar o Presidente dos EUA e os correspondentes da Casa Branca durante um jantar no hotel Washington Hilton.

Melania estava sentada ao lado de Trump no jantar de sábado quando se ouviram disparos, tendo ambos sido evacuados do salão.

Dois dias depois de invadir a gala anual dos correspondentes, Cole Tomas Allen, de 31 anos, apresentou-se ao juiz esta segunda-feira e pode enfrentar prisão perpétua se for condenado.

Veja aqui o vídeo do programa "Jimmy Kimmel Live":

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