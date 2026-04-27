Putin reforça apoio a Teerão: "Faremos tudo o que sirva os interesses do Irão"

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, demonstrou esta segunda-feira apoio ao Irão depois de se encontrar com o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros em São Petersburgo.

Segundo os órgãos de comunicação estatais russos, Putin transmitiu que a paz prevalecerá na região, descrevendo a situação atual como um "período difícil".

A Rússia ofereceu-se para mediar e tentar ajudar a restaurar a paz no Médio Oriente, após os ataques dos EUA e Israel ao Irão, que Moscovo condenou. Além da oferta, o Kremlin também se ofereceu repetidamente para armazenar urânio enriquecido do Irão como forma de aliviar tensões, algo que os Estados Unidos não aceitaram.

"Da nossa parte, faremos tudo o que sirva os interesses do Irão e de todos os povos da região, para garantir que a paz seja alcançada o mais rápido possível", disse Putin a Abbas Araghchi.

"Na semana passada, recebi uma mensagem do Líder Supremo do Irão. Gostaria de pedir que transmita o meu mais sincero agradecimento por isso e confirme que a Rússia, assim como o Irão, pretendem continuar a sua parceria estratégica", acrescentou.

Segundo a agência estatal russa RIA, o ministro iraniano respondeu que as relações entre os dois países continuam fortes e agradeceu a Putin o apoio de Moscovo.

No ano passado, o Irão fechou um acordo de parceria estratégica de 20 anos com Moscovo. Neste momento, a Rússia está a construir duas novas unidades nucleares em Bushehr, onde se situa a única usina nuclear do Irão, enquanto Teerão disponibilizou drones Shahed para uso do exército russo contra a Ucrânia.