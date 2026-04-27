"Sabem, é a minha vida": Casa Branca vai rever segurança de Trump após ataque

O suspeito, de 31 anos, terá disparado uma espingarda contra um agente do Serviço Secreto num posto de controlo, um piso acima da entrada do salão, antes de ser imobilizado e detido. Trump e a primeira-dama, Melania Trump, foram retirados apressadamente do jantar.

O terceiro incidente de segurança envolvendo Trump em menos de dois anos surge numa altura em que se prepara para um verão repleto de eventos públicos de grande visibilidade, colocando à prova o Serviço Secreto num momento de elevadas tensões políticas e globais.

"É uma pessoa bastante perturbada" , comentou o Presidente dos EUA na madrugada desta segunda-feira sobre o suspeito do ataque ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump , e altos responsáveis participavam num jantar dos correspondentes.

A chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, vai reunir-se no início desta semana com as autoridades policiais e de segurança interna para rever os protocolos de segurança , depois do incidente no sábado passado num hotel em Washington , segundo declarações de um alto funcionário da Casa Branca.

A responsável vai ainda reunir-se com os líderes do Serviço Secreto dos EUA e do Departamento de Segurança Interna para discutir “protocolos e práticas” em grandes eventos com a presença de Trump, acrescentou o responsável.



Apesar de Trump acreditar ter sido alvo do ataque a par de outros responsáveis da administração, o líder norte-americano mantém o seu apoio à liderança do Serviço Secreto.

É a terceira vez que a segurança de Trump é reforçada

Em julho de 2024, uma bala disparada por um atirador de elite roçou a orelha de Trump durante um comício de campanha na Pensilvânia.

Dois meses depois, agentes do Serviço Secreto detetaram um homem armado escondido em arbustos a algumas centenas de metros de onde Trump jogava golfe, na Florida.

Desde então, a segurança em torno de Trump foi reforçada, sendo utilizado vidro à prova de bala quando discursa em eventos ao ar livre.

A reunião de Wiles vai analisar a resposta de segurança de sábado e as medidas para garantir a segurança em futuros eventos, disse o responsável. Trump deverá participar este verão em eventos que assinalam o 250.º aniversário do país e o Campeonato do Mundo de futebol.

Trump disse aos jornalistas que a primeira-dama considerou o incidente de sábado "traumático". Ainda assim, o casal mantém os planos de receber o rei Carlos de Inglaterra e a rainha Camilla na segunda-feira para vários dias de eventos.

Após o tiroteio, Trump elogiou a resposta das forças de segurança, defendeu que as preocupações de segurança justificam ainda mais a construção do seu salão de baile na Ala Este e comentou com jornalistas os riscos de ser presidente.

Questionado sobre se estava satisfeito com a sua proteção, respondeu: “Estaria aqui agora a dizer que não fizeram o seu trabalho”, acrescentando: “Acreditem, porque, sabem, é a minha vida.”