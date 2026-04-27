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Estados Unidos
"Sabem, é a minha vida": Casa Branca vai rever segurança de Trump após ataque
27 abr, 2026 - 19:38 • Catarina Magalhães, com Reuters
Chefe de gabinete da Casa Branca revela que vão ser discutidos “protocolos e práticas” em grandes eventos com a presença de Trump planeados para este verão.
A chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, vai reunir-se no início desta semana com as autoridades policiais e de segurança interna para rever os protocolos de segurança, depois do incidente no sábado passado num hotel em Washington, segundo declarações de um alto funcionário da Casa Branca.
"É uma pessoa bastante perturbada", comentou o Presidente dos EUA na madrugada desta segunda-feira sobre o suspeito do ataque ao Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump, e altos responsáveis participavam num jantar dos correspondentes.
O terceiro incidente de segurança envolvendo Trump em menos de dois anos surge numa altura em que se prepara para um verão repleto de eventos públicos de grande visibilidade, colocando à prova o Serviço Secreto num momento de elevadas tensões políticas e globais.
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O suspeito, de 31 anos, terá disparado uma espingarda contra um agente do Serviço Secreto num posto de controlo, um piso acima da entrada do salão, antes de ser imobilizado e detido. Trump e a primeira-dama, Melania Trump, foram retirados apressadamente do jantar.
Esta segunda-feira deverá comparecer em tribunal para enfrentar acusações criminais graves.
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A responsável vai ainda reunir-se com os líderes do Serviço Secreto dos EUA e do Departamento de Segurança Interna para discutir “protocolos e práticas” em grandes eventos com a presença de Trump, acrescentou o responsável.
Apesar de Trump acreditar ter sido alvo do ataque a par de outros responsáveis da administração, o líder norte-americano mantém o seu apoio à liderança do Serviço Secreto.
É a terceira vez que a segurança de Trump é reforçada
Em julho de 2024, uma bala disparada por um atirador de elite roçou a orelha de Trump durante um comício de campanha na Pensilvânia.
Dois meses depois, agentes do Serviço Secreto detetaram um homem armado escondido em arbustos a algumas centenas de metros de onde Trump jogava golfe, na Florida.
Desde então, a segurança em torno de Trump foi reforçada, sendo utilizado vidro à prova de bala quando discursa em eventos ao ar livre.
A reunião de Wiles vai analisar a resposta de segurança de sábado e as medidas para garantir a segurança em futuros eventos, disse o responsável. Trump deverá participar este verão em eventos que assinalam o 250.º aniversário do país e o Campeonato do Mundo de futebol.
Trump disse aos jornalistas que a primeira-dama considerou o incidente de sábado "traumático". Ainda assim, o casal mantém os planos de receber o rei Carlos de Inglaterra e a rainha Camilla na segunda-feira para vários dias de eventos.
Após o tiroteio, Trump elogiou a resposta das forças de segurança, defendeu que as preocupações de segurança justificam ainda mais a construção do seu salão de baile na Ala Este e comentou com jornalistas os riscos de ser presidente.
Questionado sobre se estava satisfeito com a sua proteção, respondeu: “Estaria aqui agora a dizer que não fizeram o seu trabalho”, acrescentando: “Acreditem, porque, sabem, é a minha vida.”
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