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Suspeito de ataque no jantar em Washington acusado de tentar matar Trump

27 abr, 2026 - 20:13 • Catarina Magalhães, com Reuters

Cole Tomas Allen levou no sábado passado uma espingarda de calibre 12 e três facas para o hotel Washington Hilton, onde se realizava um jantar com os correspondentes da Casa Branca.

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O suspeito do ataque no jantar no sábado passado, num hotel em Washington, foi esta segunda-feira acusado de tentativa de assassinato do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Donald Trump.

Dois dias depois de invadir a gala anual dos correspondentes da Casa Branca, Cole Tomas Allen, de 31 anos, pode enfrentar prisão perpétua se for condenado.

"É uma pessoa bastante perturbada", comentou o Presidente dos EUA na madrugada desta segunda-feira sobre o suspeito do ataque ao líder norte-americano.

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De mãos algemadas atrás das costas, o suspeito foi esta segunda-feira presente a juiz e a procuradora Jocelyn Ballantine confirmou que Allen levou consigo uma espingarda de calibre 12 e três facas para o hotel Washington Hilton, onde se realizava um jantar com os correspondentes da Casa Branca.

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"Ele tentou assassinar o Presidente dos Estados Unidos da América", disse a procuradora.

O suspeito também pode ser acusado de transporte ilegal de armas de fogo entre estados, já que terá viajado de comboio desde Los Angeles, passando por Chicago, até Washington.

Sem antecedentes criminais, Allen não respondeu às acusações, mas respondeu a questões pessoais, afirmando ter um mestrado em Ciência da Computação.

Esta quinta-feira o suspeito vai voltar a ser ouvido e, entretanto, fica em prisão preventiva.

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