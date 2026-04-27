Guerra na Ucrânia

Trabalhador da central nuclear de Zaporíjia morto em ataque ucraniano

27 abr, 2026 - 11:16 • João Malheiro

A Agência Internacional da Energia Atómica refere que vai avaliar o incidente.

Um trabalhador da central nuclear de Zaporíjia, que é controlada por forças russas, foi morto por um ataque ucraniano.

A vítima foi morta por um drone que atingiu o departamento de transportes da central nuclear.

A Agência Internacional da Energia Atómica refere que vai avaliar o incidente. O diretor-geral Rafael Grossi lamenta o ataque e volta a alertar para o risco de ataques perto da central nuclear.

"Há um risco para a segurança nuclear e não podem ocorrer", lamenta a agência.

A planta nuclear de Zaporíjia é a maior da Europa, com seis reatores nucleares. Foi tomada por tropas russas no início da invasão à Ucrânia e, desde então, tem sido palco constante de ataques de ambos os lados.

Saiba Mais
Um ano da morte de Francisco. Aura Miguel recorda o Papa que um dia lhe ofereceu rosas

Trump vs. Leão XIV. "É paradoxal um governo evocar a religião para a guerra e dizer que o Papa tem de se calar"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Medina pede a Montenegro fim da "birra": "Passámos há muito o limite tolerável" com ministra da Saúde

Sentimento de "impunidade é muito negativo". Violação deve ser um crime público, diz Rui Pereira

