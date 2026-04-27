- Noticiário das 11h
- 27 abr, 2026
-
Guerra na Ucrânia
Trabalhador da central nuclear de Zaporíjia morto por ataque ucraniano
27 abr, 2026 - 11:16 • João Malheiro
A Agência Internacional da Energia Atómica refere que vai avaliar o incidente.
Um trabalhador da central nuclear de Zaporíjia, que é controlada por forças russas, foi morto por um ataque ucraniano.
A vítima foi morta por um drone que atingiu o departamento de transportes da central nuclear.
A Agência Internacional da Energia Atómica refere que vai avaliar o incidente. O diretor-geral Rafael Grossi lamenta o ataque e volta a alertar para o risco de ataques perto da central nuclear.
"Há um risco para a segurança nuclear e não podem ocorrer", lamenta a agência.
A planta nuclear de Zaporíjia é a maior da Europa, com seis reatores nucleares. Foi tomada por tropas russas no início da invasão à Ucrânia e, desde então, tem sido palco constante de ataques de ambos os lados.
- Noticiário das 11h
- 27 abr, 2026
-