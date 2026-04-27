Trump. Suspeito de ataque é "pessoa bastante perturbada"

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, assegurou, esta madrugada, que o suspeito de tentar atacar membros do Governo na noite de sábado era uma "pessoa bastante perturbada" que já tinha sido denunciada às autoridades pelos seus familiares.

Entrevistado no programa "60 Minutes", da emissora norte-americana CBS, Trump descreve um "cristão, crente", que depois "se tornou anticristão e passou por muitas mudanças" e diz não ter tido receio durante o ataque.

Durante a entrevista, Donald Trump admite ter dificultado as operações das forças de segurança, no momento da retirada da administração da sala onde foram ouvidos os disparos. "Eu queria ver o que se passava. Estava rodeado de pessoas fantásticas, mas provavelmente fiz com que agissem um pouco mais devagar", admite.

Ao referir uma parte do manifesto, onde o suspeito diz já não estar "disposto a permitir que um pedófilo, violador e traidor" manche as mãos dos norte-americanos "com os seus crimes", a jornalista que conduzia a entrevista, Norah O'Donnell, foi alvo de fortes críticas por parte do entrevistado. "Devia ter vergonha por ler isso. É uma vergonha", interrompeu Trump.

"Não sou um violador. Não violei ninguém. Não sou um pedófilo. Desculpem-me. Leram essa porcaria escrita por uma pessoa doente", acrescenta o Presidente norte-americano.

O suspeito, que foi identificado pelas autoridades como Cole Tomas Allen, de 31 anos, residente na localidade de Torrance, Califórnia, tinha publicado o que Trump descreveu como um manifesto "anticristão".

No manifesto divulgado pelo suspeito, Allen autodenomina-se o "Assassino Federal Amigável", e afirma que planeava atacar funcionários da administração Trump, dando prioridade aos que tinham os cargos mais altos na hierarquia, mas excluindo o diretor do FBI, Kash Patel, disse uma autoridade policial à agência Reuters. Allen citou a teologia cristã ao afirmar que estava a tentar proteger aqueles prejudicados pelas políticas da administração.

O manifesto, que foi enviado aos membros da família de Allen pouco tempo antes do ataque, ridicularizava a "insana" falta de segurança no Washington Hilton, onde se realizava o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, acrescentou o agente. Allen foi detido no local.

"A única coisa que reparei imediatamente ao entrar no hotel foi a sensação de arrogância", terá escrito o autor do manifesto. "Entro com várias armas e nem uma única pessoa ali considera a possibilidade de eu poder ser uma ameaça", escreve.

O suspeito é apresentado esta segunda-feira num tribunal federal por agressão a um agente federal, disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio de um agente federal, referiu o procurador-geral interino dos Estados Unidos da América. Todd Blanche acrescenta que não sabia se havia uma ligação do Irão ao ataque e que outras acusações federais serão apresentadas posteriormente.