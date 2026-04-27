Von der Leyen diz que é cedo para suspender sanções ao Irão

A presidente da Comissão Europeia considera que ainda é cedo para suspender sanções contra o Irão.

Em declarações numa visita que realiza a Berlim, na Alemanha, Ursula von der Leyen aponta que ainda não é tempo de aliviar as sanções europeias,numa altura em que as negociações entre EUA e o Irão estão suspensas.

"Primeiro temos de ver uma mudança significativa no regime iraniano", aponta a responsável europeia.

Após o adiamento, os preços do petróleo voltaram a subir na Ásia, impulsionados pela persistente incerteza no Médio Oriente, após o cancelamento das novas negociações e no meio de uma quase paralisação do estreito de Ormuz.

Por volta das 07h30 (hora de Lisboa), o preço do petróleo bruto West Texas Intermediate (WTI) para entrega em junho, a referência dos EUA, subiu 1,96%, para 96,25 dólares/barril. O petróleo bruto Brent do Mar do Norte para entrega no mesmo mês, a referência do mercado global, subiu 2,16%, para 107,60 dólares/barril.

Na ausência de encontros com emissários americanos, o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano está a intensificar os contactos, centrados na diplomacia paquistanesa, que atua como mediadora junto a Washington.