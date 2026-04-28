- Noticiário das 12h
- 28 abr, 2026
-
Atirador de 89 anos abre fogo em tribunal e na Segurança Social em Atenas
28 abr, 2026 - 11:01 • Daniela Espírito Santo
Há pelo menos cinco feridos. Atirador está em fuga, mas as autoridades já resgataram a espingarda de caça utilizada no duplo tiroteio.
A polícia de Atenas está à procura de um homem com 89 anos que, esta terça-feira, abriu fogo com uma caçadeira numa Segurança Social e num tribunal no centro da capital da Grécia.
De acordo com a imprensa local, há pelo menos cinco feridos a registar, um deles um funcionário. Os restantes terão sofrido ferimentos ligeiros relacionados com estilhaços e foram levados para o hospital da Cruz Vermelha mais próximo.
Segundo o jornal "Kathimerini", o autor dos disparos dirigiu-se, por volta das 10h30 locais (08h30 em Portugal Continental), a um balcão da Segurança Social. No edifício, disparou e feriu um funcionário. De seguida, fugiu do local e foi de táxi até ao tribunal, onde feriu quatro secretárias antes de fugir, deixando para trás a arma do crime.
Ainda de acordo com o mesmo jornal helénico, o homem será um cantoneiro.
Vestia um sobretudo escuro, onde terá escondido a espingarda para entrar sem dar nas vistas no primeiro edifício governamental. Os relatos dão conta de que terá apontado a arma aos funcionários e, depois de pedir a um deles para se baixar, acertou-lhe numa perna.
Chegou de taxi ao tribunal cerca de uma hora depois, onde passou pela verificação de segurança sem chamar a atenção e a transportar a mesma espingarda de canos serrados. Abriu fogo num dos escritórios mas, dizem as testemunhas, não parecia ter nenhuma vítima em mente. Quatro pessoas acabaram por ficar feridas por causa dos estilhaços do disparo.
Pelas redes sociais já circulam, de resto, imagens dos cartuchos vazios pelo chão do tribunal.
Várias testemunhas oculares afirmam ter visto o idoso a deixar para trás, ao sair, um envelope com recortes de jornais, que serviriam de justificação para o ataque.
Até ao momento, no entanto, desconhece-se o que levou o homem a cometer este duplo tiroteio e o suspeito permanece em parte incerta.
[Notícia atualizada às 12h24 de 28 de abril de 2026 para acrescentar mais detalhes]
- Noticiário das 12h
- 28 abr, 2026
-
- Dois mortos em tiroteio nas pirâmides do México
- Oito crianças mortas em tiroteio no estado norte-americano do Louisiana
- Pelo menos cinco mortos em tiroteio em Kiev, suspeito abatido pela polícia
- Nove mortos e 20 feridos em tiroteio numa escola no sul da Turquia
- Um morto e quatro feridos em tiroteio junto a consulado de Israel
- Autora de tiroteio contra casa de Rihanna declara-se inocente de tentativa de homicídio
- Suspeito de tiroteio em sinagoga perdeu familiares num ataque israelita
- Tiroteio em sinagoga nos Estados Unidos
- Mulher acusada por tentativa de homicidio após tiroteio contra casa de Rihanna
- Dois mortos em tiroteio nas pirâmides do México
- Oito crianças mortas em tiroteio no estado norte-americano do Louisiana
- Pelo menos cinco mortos em tiroteio em Kiev, suspeito abatido pela polícia
- Nove mortos e 20 feridos em tiroteio numa escola no sul da Turquia
- Um morto e quatro feridos em tiroteio junto a consulado de Israel
- Autora de tiroteio contra casa de Rihanna declara-se inocente de tentativa de homicídio
- Suspeito de tiroteio em sinagoga perdeu familiares num ataque israelita
- Tiroteio em sinagoga nos Estados Unidos
- Mulher acusada por tentativa de homicidio após tiroteio contra casa de Rihanna