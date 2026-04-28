Donald Trump não está satisfeito com a proposta do Irão para pôr fim à guerra

Donald Trump está insatisfeito com a mais recente proposta iraniana para resolver a guerra no médio oriente. Citado pela agência Reuters, o responsável admite que o Presidente norte-americano "não está entusiasmado com a proposta" por esta não abordar o programa nuclear iraniano.

Trump terá discutido a proposta com os seus principais assessores de segurança nacional, esta segunda-feira.

Fontes iranianas afirmaram que a proposta iria adiar a discussão sobre o programa nuclear do Irão até que a guerra terminasse e as disputas sobre o transporte marítimo no Golfo fossem resolvidas. Washington afirmou que as questões nucleares devem ser tratadas desde o início.

Os esforços para colmatar as divergências entre os EUA e o Irão não cessaram, afirmaram fontes do Paquistão, país que tem desempenhado o papel de mediador.

No entanto, as esperanças de reativar os esforços de paz diminuíram desde que Trump anunciou, este fim de semana, que tinha cancelado uma visita do seu enviado especial Steve Witkoff e do genro Jared Kushner a Islamabad, capital paquistanesa.