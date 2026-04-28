- Noticiário das 8h
- 28 abr, 2026
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Donald Trump não está satisfeito com a proposta do Irão para pôr fim à guerra
28 abr, 2026 - 01:44 • Reuters
No documento, a situação nuclear do Irão não é abordada numa fase inicial do processo de paz, ao contrário da vontade norte-americana.
Donald Trump está insatisfeito com a mais recente proposta iraniana para resolver a guerra no médio oriente. Citado pela agência Reuters, o responsável admite que o Presidente norte-americano "não está entusiasmado com a proposta" por esta não abordar o programa nuclear iraniano.
Trump terá discutido a proposta com os seus principais assessores de segurança nacional, esta segunda-feira.
No entanto, as esperanças de reativar os esforços de paz diminuíram desde que Trump anunciou, este fim de semana, que tinha cancelado uma visita do seu enviado especial Steve Witkoff e do genro Jared Kushner a Islamabad, capital paquistanesa.
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