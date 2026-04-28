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EUA. Administração Trump demite todo o Conselho Nacional de Ciência

28 abr, 2026 - 04:56 • Rita Vila Real com Reuters

Os membros do conselho terão sido notificados da demissão com efeitos imediatos através de um email, sem qualquer tipo de justificação.

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A administração Trump demitiu todos os membros do Conselho Nacional de Ciência norte-americano, composto por 22 membros.

Os profissionais foram informados da destituição com efeito imediato através de um e-mail, sem qualquer justificação apresentada, como referem Yolanda Gil e Keivan Stassun, dois nomes dispensados, citados pela agência Reuters.

"Tendo em conta medidas semelhantes tomadas pela Administração em todo o governo federal e, especialmente, no que diz respeito à investigação científica, parecia ser apenas uma questão de tempo", afirma Stassun, que trabalha na Universidade de Vanderbilt, no estado norte-americano do Tennessee.

O conselho era composto na sua maioria por académicos e contava também com representantes de laboratórios nacionais, organizações sem fins lucrativos e do setor privado. Os integrantes do Conselho Nacional de Ciência são nomeados para mandatos de seis anos.

O conselho independente foi criado em 1950 para orientar a gestão da Fundação Nacional de Ciência e para aconselhar o Presidente e o Congresso sobre políticas relacionadas com a ciência e a engenharia.

Desde que assumiu o cargo no início de 2025, Donald Trump tem exercido pressão sobre instituições independentes.

Um responsável da Casa Branca afirmou que as competências atribuídas ao conselho de ciência pelo Congresso precisam de atualização. O trabalho da Fundação Nacional de Ciência "prossegue ininterruptamente", afirmou o responsável.

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