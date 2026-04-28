- Noticiário das 8h
- 28 abr, 2026
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Ministro dos Negócios Estrangeiros elogia solidez dos laços com a Rússia
28 abr, 2026 - 04:27 • Reuters
Durante reunião com Putin, a Rússia ter-se-á oferecido, repetidamente, para armazenar o urânio enriquecido do Irão como forma de aliviar as tensões.
O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, afirmou esta terça-feira que acolhe com agrado o apoio da Rússia à via diplomática. O representante do governo iraniano elogiou a solidez dos laços entre os dois países.
São declarações depois de Abbas Araqchi se ter reunido com o Presidente russo Vladimir Putin na segunda-feira, referindo que os acontecimentos recentes demonstraram a profundidade da sua parceria estratégica.
Pleased to engage with Russia at the highest level as the region is in major flux.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 28, 2026
Recent events have evidenced the depth and strength of our strategic partnership. As our relationship continues to grow, we are grateful for solidarity and welcome Russia's support for diplomacy. pic.twitter.com/I1VyDSfxET
A Rússia ofereceu-se para mediar o conflito, na tentativa de ajudar a restaurar a calma no Médio Oriente. Moscovo admite condenar veementemente os ataques dos Estados Unidos da América e de Israel ao Irão.
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