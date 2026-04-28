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Ministro dos Negócios Estrangeiros elogia solidez dos laços com a Rússia

28 abr, 2026 - 04:27 • Reuters

Durante reunião com Putin, a Rússia ter-se-á oferecido, repetidamente, para armazenar o urânio enriquecido do Irão como forma de aliviar as tensões.

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O ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araqchi, afirmou esta terça-feira que acolhe com agrado o apoio da Rússia à via diplomática. O representante do governo iraniano elogiou a solidez dos laços entre os dois países.

São declarações depois de Abbas Araqchi se ter reunido com o Presidente russo Vladimir Putin na segunda-feira, referindo que os acontecimentos recentes demonstraram a profundidade da sua parceria estratégica.

A Rússia ofereceu-se para mediar o conflito, na tentativa de ajudar a restaurar a calma no Médio Oriente. Moscovo admite condenar veementemente os ataques dos Estados Unidos da América e de Israel ao Irão.

A Rússia também se terá oferecido, repetidamente, para armazenar o urânio enriquecido do Irão como forma de aliviar as tensões, uma proposta rejeitada pelos Estados Unidos.
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