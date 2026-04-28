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Médio Oriente
Termina num impasse reunião do Conselho de Segurança da ONU
28 abr, 2026 - 08:22 • João Cunha
Não foram tomadas medidas em relação à crescente crise no Estreito de Ormuz, enquanto as tensões globais sobre a segurança marítima continuam a aumentar.
Terminou num impasse, a reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas.
Não foram tomadas medidas em relação à crescente crise no Estreito de Ormuz, enquanto as tensões globais sobre a segurança marítima continuam a aumentar.
Milhares de navios de carga e dezenas de milhares de marinheiros permanecem retidos na região, à medida que se regista um aumento dos preços globais dos combustíveis.
Esta terça-feira foi mais uma manhã de bombardeamentos israelitas contra território palestiniano.
De acordo com a Agência Nacional de Notícias libanesa, os alvos são um bairro da cidade de Bint Jbeil e a cidade de Zawtar al-Sharqiya.
Já na segunda-feira, dois soldados israelitas ficaram feridos num ataque com drone lançado pelo Hezbollah.
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