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Ataque em escola dos EUA faz pelo menos cinco feridos

30 abr, 2026 - 22:56 • Ricardo Vieira

Um suspeito foi detido pelas forças de segurança, avança a comunicação social norte-americana.

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Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com arma branca registado esta quinta-feira numa escola secundária de Tacoma, no estado norte-americano de Washington.

Quatro feridos estão em estado grave após o esfaqueamento, indicam os bombeiros.

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Um suspeito foi detido pelas forças de segurança, avança a estação de televisão Fox 13 de Seattle.

Até ao momento, não foram reveladas as identidades ou as idades das vítimas e do atacante.

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