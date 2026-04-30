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Ataque em escola dos EUA faz pelo menos cinco feridos
30 abr, 2026 - 22:56 • Ricardo Vieira
Um suspeito foi detido pelas forças de segurança, avança a comunicação social norte-americana.
Pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque com arma branca registado esta quinta-feira numa escola secundária de Tacoma, no estado norte-americano de Washington.
Quatro feridos estão em estado grave após o esfaqueamento, indicam os bombeiros.
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Um suspeito foi detido pelas forças de segurança, avança a estação de televisão Fox 13 de Seattle.
Até ao momento, não foram reveladas as identidades ou as idades das vítimas e do atacante.
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