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Aung San Suu Kyi transferida para prisão domiciliária

30 abr, 2026 - 21:50 • Reuters

A decisão acontece mais de cinco anos após o Exército ter deposto o Governo civil que liderava e encarcerado a laureada com o Prémio Nobel.

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A antiga líder de Myanmar, Aung San Suu Kyi, detida pelas autoridades militares, será transferida para prisão domiciliária, avançou esta quinta-feira a imprensa estatal.

A decisão acontece mais de cinco anos após o Exército ter deposto o Governo civil que liderava e encarcerado a laureada com o Prémio Nobel.

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Suu Kyi, de 80 anos, encontra-se detida pela junta desde então, sendo incerto o seu paradeiro num contexto de guerra civil sangrenta desencadeada pelo golpe de Estado de fevereiro de 2021, que mergulhou grande parte deste empobrecido país do Sudeste Asiático no conflito.

“A parte remanescente da pena de Daw Aung San Suu Kyi foi comutada para ser cumprida numa residência designada”, noticiou a televisão estatal MRTV, utilizando um título honorífico para a veterana política.

Os meios estatais divulgaram também uma fotografia de Suu Kyi, sentada num banco de madeira e ladeada por dois elementos fardados — a primeira imagem pública sua em vários anos.

"Continuo sem saber onde está a minha mãe"

Em comunicado, o seu filho, Kim Aris, afirmou que o anúncio feito na quinta-feira pelas autoridades de Myanmar pouco contribui para dissipar as dúvidas sobre o estado de saúde da mãe ou mesmo para confirmar se continua viva.

“Continuo sem saber onde está a minha mãe. Não sei como está. Permaneço profundamente preocupado com a possibilidade de ainda estar viva”, disse. “Se estiver viva, peço provas de vida.”

Em dezembro, Aris disse à agência Reuters que não tinha notícias diretas da mãe há anos, recebendo apenas informações esporádicas e indiretas sobre problemas cardíacos, ósseos e gengivais desde a sua detenção.

“É positivo saber que a prisão domiciliária foi confirmada, mas não recebemos qualquer notificação direta”, declarou à Reuters um membro da sua equipa jurídica. “Só tivemos conhecimento através do anúncio nos meios de comunicação.”

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