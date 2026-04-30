- Noticiário das 15h
- 01 mai, 2026
-
Em Destaque
França
Autocarro guiado por condutora em formação cai no rio Sena
30 abr, 2026 - 12:36 • João Malheiro
Seguiam quatro pessoas dentro do veículo, aquando da queda. Todas foram resgatadas em segurança.
Um autocarro caiu no rio Sena, nos arredores de Paris, em França, esta quinta-feira.
Segundo a Reuters, havia quatro pessoas a bordo: uma condutora que se encontrava em formação, o seu tutor e dois passageiros.
Todos foram acudidos pelas autoridades locais e resgatados em segurança.
O autocarro pertencia à empresa de transportes Ile-de-France e caiu ao rio Sena durante a manhã. O veículo ainda estava a flutuar no rio, pela hora de almoço local (menos uma hora em Lisboa).
- Noticiário das 15h
- 01 mai, 2026
-
Comentários