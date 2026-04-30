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Autocarro guiado por condutora em formação cai no rio Sena

30 abr, 2026 - 12:36 • João Malheiro

Seguiam quatro pessoas dentro do veículo, aquando da queda. Todas foram resgatadas em segurança.

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Um autocarro caiu no rio Sena, nos arredores de Paris, em França, esta quinta-feira.

Segundo a Reuters, havia quatro pessoas a bordo: uma condutora que se encontrava em formação, o seu tutor e dois passageiros.

Todos foram acudidos pelas autoridades locais e resgatados em segurança.

O autocarro pertencia à empresa de transportes Ile-de-France e caiu ao rio Sena durante a manhã. O veículo ainda estava a flutuar no rio, pela hora de almoço local (menos uma hora em Lisboa).

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