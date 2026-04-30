Irão: Defesas aéreas disparam contra drones em Teerão

As defesas aéreas iranianas abriram fogo esta quinta-feira, em Teerão, contra pequenos drones e veículos aéreos não tripulados de vigilância. A informação foi avançada pela agência de notícia Tasnim.

Foram ouvidos disparos de anti-aéreas nas zonas ocidental, central e sudeste da capital do Irão.

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A agência de notícias Mehr também noticiou que foram ouvidos sons de sistemas de defesa aérea em algumas zonas da capital iraniana.

Segundo a mesma fonte, os sistemas terão sido ativados em diferentes pontos da cidade para fazer face a possíveis “alvos hostis”, embora sem esclarecimentos adicionais sobre a natureza desses alvos ou eventuais consequências.

O Irão avisou esta quinta-feira que responderá com “ataques longos e dolorosos” contra posições norte-americanas caso os Estados Unidos avancem com novas ações militares, numa altura em que a tensão no Golfo Pérsico continua a escalar.



A ameaça surge dois meses após o início do conflito entre EUA, Israel e Irão, que levou ao fecho do estratégico Estreito de Ormuz — por onde passa cerca de 20% do petróleo e gás mundiais — provocando forte instabilidade nos mercados energéticos.

