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Nobel da Paz de 2026 tem quase 300 nomeados, menos 50 que no ano passado

30 abr, 2026 - 14:42 • Diogo Camilo

Entre os nomeados estão 208 indivíduos e 79 organizações ou associações, mas nomes não são revelados. O anúncio do vencedor só será conhecido no dia 9 de outubro.

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A edição do Nobel da Paz de 2026 tem quase 300 nomeados, entre os quais 208 indivíduos e 79 organizações ou associações, anunciou esta quinta-feira o Instituto Norueguês do Nobel, responsável por atribuir a distinção.

Em comunicado, a organização refere que existem 287 nomeados para a edição deste ano, menos 51 em relação à edição anterior, que tinha 338 candidatos.

As candidaturas ao Nobel da Paz são entregues até ao final de janeiro, podendo a organização acrescentar outros nomes à lista. O anúncio do vencedor só será conhecido no dia 9 de outubro, enquanto a entrega da distinção será em Oslo, a 10 de dezembro.

Entre os nomeados estará novamente Donald Trump, o Presidente dos Estados Unidos, embora não seja divulgada ou anunciada a lista dos nomeados até 50 anos depois da edição. A identidade dos candidatos só pode ser revelada se aqueles que indicam uma pessoa ou organização a tornarem pública.

A distinção foi criada com base no testamento de Alfred Nobel, ficando a cargo do Comité do Nobel da Noruega, de forma a distinguir a "pessoa ou organização que tenha conferido maior benefício à humanidade no campo da paz".

No ano passado, a vencedora foi a venezuelana Maria Corina Machado, que mais tarde entregou a sua medalha do Nobel da Paz a Donald Trump, a 15 de janeiro.

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