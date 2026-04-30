Pelo menos três portugueses em flotilha intercetada por Israel rumo a Gaza

Pelo menos três cidadãos portugueses integravam a flotilha humanitária intercetada por Israel, que seguia em direção à Faixa de Gaza com mais de mil ativistas a bordo, apurou a Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A informação foi confirmada num comunicado enviado pela Secretaria de Estado das Comunidades, que indica que os tripulantes e passageiros estão a ser transportados para o porto de Ashdod.

Segundo o mesmo documento, nenhum dos cidadãos portugueses contactou previamente as autoridades nacionais para informar da participação. Ainda assim, o Governo garante que será prestado apoio consular assim que for confirmada a detenção pelas autoridades israelitas.

Segundo os organizadores da flotilha Global Sumud, que partiu de Barcelona a 12 de abril, os 22 navios de ajuda com destino a Gaza foram intercetados em águas internacionais em Creta, junto à Grécia, descrevendo a ação como uma "escalada da impunidade de Israel".

A ação das forças israelitas aconteceu ao largo península do Peloponeso, que fica a centenas de quilómetros da Faixa de Gaza.

"Isto é pirataria. Esta é uma apreensão ilegal de seres humanos em mar aberto próximo a Creta, uma afirmação de que Israel pode operar com total impunidade, muito além das suas próprias fronteiras, sem consequências", referiu o grupo da flotilha em comunicado.

Esta quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita respondeu, considerando que os organizadores da flotilha humanitária são "provocadores profissionais" e defendendo que as forças de Israel agiram legalmente.

"Devido ao grande número de embarcações a participarem na flotilha, ao risco de escalada, e à necessidade de evitar a violação de um bloqueio legal, foi necessária uma ação rápida, de acordo com o direito internacional", referiu Israel.