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Médio Oriente
Pelo menos três portugueses em flotilha intercetada por Israel rumo a Gaza
30 abr, 2026 - 14:59 • Diogo Camilo , Pedro Mesquita , Olímpia Mairos
Organização da flotilha humanitária critica a "pirataria" de forças israelitas, que agiram a centenas de quilómetros da Faixa de Gaza. Israel diz que agiu legalmente, como forma de "evitar a violação de um bloqueio legal".
Pelo menos três cidadãos portugueses integravam a flotilha humanitária intercetada por Israel, que seguia em direção à Faixa de Gaza com mais de mil ativistas a bordo, apurou a Renascença.
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A informação foi confirmada num comunicado enviado pela Secretaria de Estado das Comunidades, que indica que os tripulantes e passageiros estão a ser transportados para o porto de Ashdod.
Segundo o mesmo documento, nenhum dos cidadãos portugueses contactou previamente as autoridades nacionais para informar da participação. Ainda assim, o Governo garante que será prestado apoio consular assim que for confirmada a detenção pelas autoridades israelitas.
Segundo os organizadores da flotilha Global Sumud, que partiu de Barcelona a 12 de abril, os 22 navios de ajuda com destino a Gaza foram intercetados em águas internacionais em Creta, junto à Grécia, descrevendo a ação como uma "escalada da impunidade de Israel".
A ação das forças israelitas aconteceu ao largo península do Peloponeso, que fica a centenas de quilómetros da Faixa de Gaza.
"Isto é pirataria. Esta é uma apreensão ilegal de seres humanos em mar aberto próximo a Creta, uma afirmação de que Israel pode operar com total impunidade, muito além das suas próprias fronteiras, sem consequências", referiu o grupo da flotilha em comunicado.
Esta quinta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita respondeu, considerando que os organizadores da flotilha humanitária são "provocadores profissionais" e defendendo que as forças de Israel agiram legalmente.
"Devido ao grande número de embarcações a participarem na flotilha, ao risco de escalada, e à necessidade de evitar a violação de um bloqueio legal, foi necessária uma ação rápida, de acordo com o direito internacional", referiu Israel.
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