Senado rejeita candidato de Lula ao Supremo

O Senado do Brasil rejeitou, na quarta-feira, a nomeação do procurador-geral Jorge Messias para uma vaga em aberto no Supremo Tribunal Federal.

O Presidente Lula da Silva tornou-se no primeiro chefe de Estado, em mais de um século, a ver um indicado ao mais alto tribunal ser chumbado pelo Congresso.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A câmara alta recusou a indicação de Lula por 42 votos contra 34, sendo necessário o apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores para a aprovação.

Nos últimos meses, o Governo de Lula montou um esforço de lobbying sem precedentes para tentar garantir a aprovação de Messias, depois de a nomeação feita em novembro pelo líder de esquerda ter sido inicialmente recebida com reservas pelos parlamentares.

A escolha irritou particularmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que defendia outro nome para substituir Luís Roberto Barroso, após o antigo juiz ter deixado o cargo cerca de oito anos antes do prazo limite para a sua reforma obrigatória.

Messias, de 46 anos, trabalhou durante quase duas décadas na Procuradoria-Geral da União e lidera a instituição desde o início do atual mandato de Lula, em 2023.

“Temos de aceitar. O Senado é soberano e pronunciou-se. Agradeço os votos que recebi”, declarou Messias aos jornalistas após a votação.

Uma comissão do Senado tinha aprovado a sua indigitação ainda no mesmo dia, na sequência de uma audição de confirmação.



