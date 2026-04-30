Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 01 mai, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Estados Unidos

Trump levanta tarifas ao uísque britânico "em honra" de Carlos III

30 abr, 2026 - 23:48 • Reuters

Um porta-voz do Palácio de Buckingham indicou que Carlos III “expressa o seu sincero agradecimento” pela decisão

A+ / A-

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira que vai levantar as tarifas sobre o uísque proveniente do Reino Unido, num gesto dirigido ao rei Carlos III, no último dia de uma visita de Estado que assinala a aproximação do 250.º aniversário da independência da antiga colónia.

Trump, que tem recorrido às tarifas como instrumento de política externa, escreveu na rede Truth Social que tenciona eliminar em breve tarifas e restrições relacionadas com a cooperação entre a Escócia e o estado norte-americano do Kentucky na produção de uísque e bourbon.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Trump afirmou que a decisão foi tomada “em honra do Rei e da Rainha do Reino Unido”, tendo elogiado amplamente Carlos III durante a visita de quatro dias, que descreveu como sendo do “maior rei”.

Rei Carlos III diz que "basta tocar à campainha" para ajudar, mas Trump continua de costas voltadas para Starmer

Visita oficial aos EUA

Rei Carlos III diz que "basta tocar à campainha" para ajudar, mas Trump continua de costas voltadas para Starmer

Dos arquivos da Marinha Real inglesa, Carlos III r(...)

Embora o motivo oficial da deslocação tenha sido a efeméride, a visita visou também reanimar os laços entre os dois países, depois de o Reino Unido, e outros aliados europeus, ter recusado participar na guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, iniciada no final de fevereiro.

“As pessoas desejavam isto há muito tempo, dado que existia um comércio interpaíses significativo, sobretudo no que diz respeito aos barris de madeira utilizados”, escreveu Trump.

O Rei e a Rainha conseguiram que eu fizesse algo que mais ninguém tinha conseguido, praticamente sem sequer pedirem! É uma grande honra tê-los recebido nos Estados Unidos”, acrescentou.

O ministro britânico do Comércio, Peter Kyle, saudou igualmente a decisão.

“São excelentes notícias para a nossa indústria de uísque escocês, que representa quase mil milhões de libras em exportações e sustenta milhares de empregos em todo o Reino Unido”, afirmou.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham indicou que Carlos III “expressa o seu sincero agradecimento” pela decisão, sublinhando que terá um impacto importante no setor.

“Sua Majestade brindará à consideração e à generosa hospitalidade do Presidente antes de partir dos Estados Unidos, após uma visita de Estado muito bem-sucedida para ambos os monarcas neste ano tão especial”, acrescentou.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 01 mai, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Reportagem Renascença

Quando a luz falha, eles continuam ligados. Como se vive fora da rede elétrica?

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primeiras legislativas livres. "O melhor foi nascerem em democracia"

Avô e neto regressam a 1976 para "jogar" com as primei(...)

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França, quando se afirmou como alguém revolucionário”

Villas-Boas: “Ganhei consciência de Farioli em França,(...)

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energia atómica esteja ao serviço da paz"

Papa assinala 40 anos de Chernobyl. "Que toda a energ(...)

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de euros para 96 medidas transformadoras

Vídeo. Montenegro apresenta PTRR: 22,6 mil milhões de (...)