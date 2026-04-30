Trump levanta tarifas ao uísque britânico "em honra" de Carlos III

Trump afirmou que a decisão foi tomada “em honra do Rei e da Rainha do Reino Unido”, tendo elogiado amplamente Carlos III durante a visita de quatro dias, que descreveu como sendo do “maior rei”.

Trump, que tem recorrido às tarifas como instrumento de política externa, escreveu na rede Truth Social que tenciona eliminar em breve tarifas e restrições relacionadas com a cooperação entre a Escócia e o estado norte-americano do Kentucky na produção de uísque e bourbon.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump , anunciou na quinta-feira que vai levantar as tarifas sobre o uísque proveniente do Reino Unido , num gesto dirigido ao rei Carlos III, no último dia de uma visita de Estado que assinala a aproximação do 250.º aniversário da independência da antiga colónia.

Embora o motivo oficial da deslocação tenha sido a efeméride, a visita visou também reanimar os laços entre os dois países, depois de o Reino Unido, e outros aliados europeus, ter recusado participar na guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, iniciada no final de fevereiro.

“As pessoas desejavam isto há muito tempo, dado que existia um comércio interpaíses significativo, sobretudo no que diz respeito aos barris de madeira utilizados”, escreveu Trump.

“O Rei e a Rainha conseguiram que eu fizesse algo que mais ninguém tinha conseguido, praticamente sem sequer pedirem! É uma grande honra tê-los recebido nos Estados Unidos”, acrescentou.

O ministro britânico do Comércio, Peter Kyle, saudou igualmente a decisão.

“São excelentes notícias para a nossa indústria de uísque escocês, que representa quase mil milhões de libras em exportações e sustenta milhares de empregos em todo o Reino Unido”, afirmou.

Um porta-voz do Palácio de Buckingham indicou que Carlos III “expressa o seu sincero agradecimento” pela decisão, sublinhando que terá um impacto importante no setor.

“Sua Majestade brindará à consideração e à generosa hospitalidade do Presidente antes de partir dos Estados Unidos, após uma visita de Estado muito bem-sucedida para ambos os monarcas neste ano tão especial”, acrescentou.