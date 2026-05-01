Ataques israelitas no sul do Líbano matam 12 pessoas

Doze pessoas, incluindo uma criança, foram mortas esta sexta-feira em ataques israelitas contra localidades no sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês, em comunicado.

Segundo um comunicado do ministério, oito pessoas, entre as quais uma criança e duas mulheres, foram mortas e outras 21 ficaram feridas, incluindo duas crianças e uma mulher, em ataques contra a aldeia de Habboush, que o exército israelita tinha ordenado que fosse evacuada, apesar do cessar-fogo.

A agência de notícias oficial libanesa (ANI) relatou "uma série de ataques intensos pouco menos de uma hora após o aviso" israelita.

Em Habboush, um fotógrafo da France-Presse (AFP) viu nuvens de fumo a subir na sequência dos bombardeamentos.

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Outro ataque à aldeia de Zrariyé, na região de Saïda, causou ainda quatro mortos, incluindo duas mulheres, e quatro feridos, entre os quais uma criança e uma mulher, precisou o ministério na noite desta sexta-feira.

A ANI tinha anteriormente relatado outros ataques aéreos e disparos de artilharia contra outras localidades do Sul, incluindo um contra a cidade costeira de Tiro, apesar do cessar-fogo entre o Hezbollah pró-iraniano e Israel, em vigor desde 17 de abril.