"Cartão dourado" de Trump a custar 1 milhão de dólares só foi atribuído a uma pessoa

Foi anunciado em abril do ano passado como a grande solução para o problema da dívida dos Estados Unidos. O "Cartão Dourado Trump" permitiria a qualquer pessoa ter residência no país, mediante o pagamento de uma quantia de um milhão de dólares — cerca de 850 mil euros.

"Um milhão de cartões vale 5 biliões de dólares. Se conseguirmos vender 10 milhões destes cartões, é um total de 50 biliões de dólares. Temos 35 biliões em dívida, por isso seria bom", disse Trump no ano passado em relação a este cartão, inicialmente projetado para custar cinco milhões de dólares.

Depois de ter sido lançado em dezembro do ano passado, o secretário do Comércio, Howard Lutnick, anunciou que em poucos dias já tinham sido vendidos cartões visa no valor de 1,3 mil milhões de dólares (1,1 mil milhões de euros).

No entanto, quatro meses depois de ter entrado em vigor, apenas uma pessoa foi aprovada pela Casa Branca — e pagou um milhão de euros, não cinco como Trump tinha planeado inicialmente.

Segundo um documento revelado no início da semana, a Administração Trump indica que recebeu 338 pedidos e, dessas pessoas, apenas 165 pagaram uma quantia inicial de 15 mil dólares para avançar com o processo. Destas, apenas 59 pessoas estão no passo seguinte do processo, em que já chegou ao Departamento de Segurança Interna.

No entanto, já há planos para um segundo cartão, precisamente com o custo de 5 milhões de dólares (cerca de 4,3 milhões de euros). O Cartão Trump Platina garante que qualquer pessoa possa ficar 270 dias nos Estados Unidos sem ser sujeito a impostos norte-americanos