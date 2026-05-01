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Cinco jovens morrem em França após carro cair em ravina de 20 metros

01 mai, 2026 - 18:47 • Catarina Magalhães

Vítimas são jovens que moravam naquela região francesa e seguiam em viagem num "comboio de três veículos", com os outros sete amigos a seguir atrás da viatura.

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Cinco jovens entre 17 e 20 anos morreram esta sexta-feira após um despiste rodoviário na região francesa de Ardèche, a 150 quilómetros de Lyon, avançou o jornal "Le Parisien".

O carro em que viajavam acabou por cair numa ravina com cerca de 20 metros e, instantes depois, incendiou-se perto de um rio.

O acidente aconteceu por volta das 14h00, segundo as autoridades locais.

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As vítimas são jovens que moravam naquela região francesa e seguiam em viagem num "comboio de três veículos", com os outros sete amigos a seguir atrás da viatura.

As equipas médicas e os bombeiros locais foram enviados para o local para dar assistência e reabrir a estrada.

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