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Depois da "humilhação", EUA vão retirar cinco mil tropas da Alemanha

01 mai, 2026 - 23:28 • Catarina Magalhães, com Reuters

O Pentágono avaliou os comentários do chanceler alemão sobre a forma como Washington está a lidar com os conflitos internacionais e disse que a recente retórica alemã foi "inapropriada e pouco útil".

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Trump já tinha anunciado ter a Alemanha na mira. Os Estados Unidos da América (EUA) vão retirar cinco mil militares norte-americanos da Alemanha, de um total de 35 mil tropas – mais do que qualquer outro país da Europa , avançou esta sexta-feira o Pentágono.

Depois do chanceler alemão ter dito nesta semana que os EUA estão a ser humilhados pelo Irão, o chefe de Estado, Donald Trump, avançou com a ameaça ao país aliado da NATO, aprofundando a divisão entre os países devido à guerra no Irão.

Friedrich Merz deixou críticas na quinta-feira à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.

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Em reação, o Pentágono avaliou os comentários e a retórica do chanceler alemão como "inapropriada e pouco útil", aprovando as ameaças do líder norte-americano.

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"O Presidente está a agir corretamente a estas observações contraproducentes", afirmaram perante a deterioração da relação entre os dois países.

A administração Trump revelou que a retirada deverá estar concluída nos próximos seis a doze meses.

Quando se der por terminada esta redução, a capacidade militar vai regressar aproximadamente aos níveis anteriores de 2022.

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