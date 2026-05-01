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Defesa
Depois da "humilhação", EUA vão retirar cinco mil tropas da Alemanha
01 mai, 2026 - 23:28 • Catarina Magalhães, com Reuters
O Pentágono avaliou os comentários do chanceler alemão sobre a forma como Washington está a lidar com os conflitos internacionais e disse que a recente retórica alemã foi "inapropriada e pouco útil".
Trump já tinha anunciado ter a Alemanha na mira. Os Estados Unidos da América (EUA) vão retirar cinco mil militares norte-americanos da Alemanha, de um total de 35 mil tropas – mais do que qualquer outro país da Europa , avançou esta sexta-feira o Pentágono.
Depois do chanceler alemão ter dito nesta semana que os EUA estão a ser humilhados pelo Irão, o chefe de Estado, Donald Trump, avançou com a ameaça ao país aliado da NATO, aprofundando a divisão entre os países devido à guerra no Irão.
Friedrich Merz deixou críticas na quinta-feira à maneira como Washington está a lidar com os conflitos internacionais, comparando a situação que se vive no Médio Oriente com a que já aconteceu no Afeganistão e no Iraque.
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Em reação, o Pentágono avaliou os comentários e a retórica do chanceler alemão como "inapropriada e pouco útil", aprovando as ameaças do líder norte-americano.
Diplomacia
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"O Presidente está a agir corretamente a estas observações contraproducentes", afirmaram perante a deterioração da relação entre os dois países.
A administração Trump revelou que a retirada deverá estar concluída nos próximos seis a doze meses.
Quando se der por terminada esta redução, a capacidade militar vai regressar aproximadamente aos níveis anteriores de 2022.
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