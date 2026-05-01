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Incêndio na Toscana obriga a retirar 3.500 pessoas

01 mai, 2026 - 15:41 • Lusa

Mais de 800 hectares foram devastados pelo fogo nas montanhas entre as cidades de Lucca e Pisa.

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As autoridades italianas anunciaram esta sexta-feira a retirada de cerca de 3.500 pessoas da Toscana, numa tentativa de controlar um incêndio florestal que já dura há mais de 24 horas nesta região.

"Aproximadamente 3.500 pessoas foram afetadas", afirmou a câmara municipal de San Giuliano Terme em um comunicado.

"O vento (...) empurrou as chamas ainda mais para baixo da encosta", em direção à aldeia de Asciano, acrescentou.

Mais de 800 hectares foram devastados pelo fogo nas montanhas entre as cidades de Lucca e Pisa.

Segundo o comunicado, três aviões Canadair e um helicóptero continuam a combater o incêndio na zona em que deflagrou. Foram mobilizados dezanove camiões de bombeiros, e o exército e a polícia participam nas operações de evacuação da região.

Dois ginásios da região, equipados para receber as pessoas, estão a acolher cerca de 107 pessoas.

Os incêndios florestais são frequentes em Itália, mas geralmente ocorrem durante os meses de verão, embora a época esteja a começar cada vez mais cedo devido ao aumento das temperaturas provocado pelas alterações climáticas.

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